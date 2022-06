Assen Live-Ticker: Fortsetzung der Quartararo-Serie?

Wer verabschiedet ich mit einem Sieg in die Sommerpause? SPEEDWEEK.com tickert das MotoGP-Rennen bei der 91. Dutch TT in Assen ab 14 Uhr Runde für Runde live.

Seit 2011 gewann in Assen in jedem ungeraden Jahr Yamaha, Honda dagegen in jedem geraden. Vor der 91. Dutch TT deutete alles darauf hin, dass diese Serie nicht fortgeführt wird. Denn die erste RC213V steuerte Takaaki Nakagami im Qualifying am Samstag nur auf Startplatz 12.

Die beste Ausgangslage sicherten sich Pole-Setter Francesco «Pecco» Bagnaia und Vorjahressieger Fabio Quartararo auf Startplatz 2. Bagnaia könnte Ducati den erst zweiten Assen-Sieg nach Casey Stoner im Jahr 2008 bescheren, Quartararo dagegen als erster Yamaha-Pilot seit Jorge Lorenzo im Jahr 2015 wieder drei Grand Prix in Folge gewinnen.

Mit den Plätzen 1 und 3 im Warm-up meldeten aber auch die Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaró und Maverick Viñales ihre Ansprüche auf einen Erfolg vor der Sommerpause an.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: