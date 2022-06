Dutch TT im Live-Ticker: MotoGP-Qualifying in Assen

Wer holt sich die letzte Pole-Position vor der MotoGP-Sommerpause? SPEEDWEK.com schildert beide Qualifying-Sessions auf dem TT Circuit ab 14.10 Uhr Minute für Minute live.

Nach dem wechselhaften Freitag und dem trockenen FP3, in dem sieben Fahrer in gerade einmal drei Zehntelsekunden lagen, versprach das Qualifying Spannung pur – angefangen im Q1, wo unter anderen Márquez-Ersatz Stefan Bradl auf der einzig verbliebenen Repsol-Honda im Einsatz ist. Pol Espargaró gab wegen starker Schmerzen an den Rippen auf.

Nur zwei Q2-Tickets werden in der 15-minütigen ersten Qualifying-Session noch vergeben, dann entscheiden sich ab 14.35 Uhr die Startplätze 1 bis 12 für die 91. Dutch TT: Wiederholt Assen-Spezialist Maverick Viñales seine Pole-Position aus dem Vorjahr? Es wäre seine erste auf der Aprilia RS-GP.

Das MotoGP-Qualifying im Live-Ticker: