Pecco Bagnaia (Ducati): Indiz für die Startnummer 1?

In Valencia ließ sich Pecco Bagnaia mit der #1 feiern

Wagt sich Titelverteidiger Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) in der MotoGP-Saison 2023 tatsächlich an die prestigeträchtige Startnummer 1 heran? Ein Bild im Netz deutet daraufhin.

Zuletzt schien die #1 dank Casey Stoner in der Saison 2012 in den Startlisten der MotoGP-Klasse auf, danach blieben alle Weltmeister bei ihren angestammten Startnummern. Neben Stoner entschieden sich in der Viertakt-Ära überhaupt nur Nicky Hayden (2007) und Jorge Lorenzo (2011) dazu, diese besondere Startnummer als Titelverteidiger zur Schau zu stellen.

Francesco «Pecco» Bagnaia überlegte nach seinem ersten Titelgewinn in der Königsklasse wochenlang hin und her, auch weil sein Image weniger mit der #63 verbunden ist, die er erst seit seinem MotoGP-Debüt 2019 einsetzt.

Die endgültige Entscheidung fiel erst am Dienstag beim Fototermin für die neue Saison. Ob der 26-jährige Italiener bei dieser Gelegenheit die Nummer 1 oder doch seine 63 auf seine Desmosedici GP23 geklebt hat, sollte die Öffentlichkeit erst am Montag bei der Teamvorstellung in Madonna di Campiglio erfahren.

Dann aber tauchte auf der offiziellen Ducati-Website am Samstag kurzzeitig eine Nummer 1 neben dem Portrait von Bagnaia im neuen 2023er-Leder auf. Seither wird im Netz spekuliert: Wurde das Rätsel um die Startnummer des Titelverteidigers damit versehentlich schon zu früh aufgelöst? Sollte damit nur an den WM-Titel erinnert werden oder handelt es sich gar um eine Marketing-Aktion?

Die Antwort darauf gibt es am Montag ab 10.30 Uhr bei der offiziellen Präsentation des Ducati-Werksteams, zu sehen im Live-Stream auf ducati.com und YouTube.