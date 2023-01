Pecco Bagnaia mit Nummer 1? Entscheidung am Dienstag

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia absolvierte am Sonntag einen TV-Auftritt und sprach dabei über Valentino Rossi, das Startnummern-Dilemma und seine Ducati.

Am Samstag feierte Francesco «Pecco» Bagnaia seinen 26. Geburtstag, am Sonntagabend war der Ducati-Werksfahrer bei der bekannten italienischen Talkshow «Che tempo che fa» auf Rai 3 zu Gast. Sein Mentor Valentino Rossi meldete sich bei dieser Gelegenheit mit einer Videobotschaft aus Dubai, wo der neunfache Motorrad-Weltmeister seinen ersten Podestplatz als Autorennfahrer feierte.

«Pecco ist der erste MotoGP-Weltmeister aus unserer Academy, wir sind stolz auf ihn, er hat uns viel Freude bereitet», lobte «Vale».

Bagnaia zeigte sich angetan und erzählte seinerseits, dass er die 43-jährigen MotoGP-Legende darum gebeten hat, vermehrt an den GP-Strecken als Coach zu agieren. «Ich weiß natürlich, dass es schwierig ist, alles unter einen Hut zu bringen. Er hat seine Autorennen und eine kleine Tochter, das macht es kompliziert, zu unseren Rennen zu kommen. Wir standen in der vergangenen Saison aber bei jedem Rennen telefonisch in Kontakt. Nach der Sommerpause habe ich ihn immer sehr viele Dinge gefragt, er verfügt über die maximale Erfahrung. Und sobald er dabei war, bat ich ihn, an die Strecke zu gehen und mir zu sagen, was ich gut mache und was nicht.»

Was hat Bagnaia von seinem einstigen Kindheitsidol gelernt? «Vor allem ruhig zu bleiben, jeden Moment zu genießen und zu feiern, wenn es etwas zu feiern gibt», zählte der mittlerweile elffache MotoGP-Sieger auf.

Moderator Fabio Fazio fragte den ersten italienischen Titelträger in der Königsklasse seit Rossi im Jahr 2019, ob er im Alltag manchmal daran denke, dass er Weltmeister sei. «Manchmal denke ich daran, dass ich Weltmeister bin, der stärkste Motorradfahrer der Welt, das ist der besonders emotionale Part», verriet Pecco.

Ob er als Titelverteidiger in der bevorstehenden Saison auch die Nummer 1 auf seiner Desmosedici zur Schau stellen wird, weiß Pecco noch immer nicht («Zunächst war ich bei der Nummer 1, im Urlaub dann bei der Nummer 63»).

Immerhin steht jetzt fest: Die Entscheidung fällt am Dienstag. «Ich habe in letzter Zeit sehr oft meine Meinung geändert. Deshalb habe ich beschlossen, dass ich am Dienstag mit beiden Nummern zum Team-Fotoshooting für die neue Saison kommen werde. Die Nummer, die mir das richtige Gefühl vermittelt, werde ich dann auf das Motorrad kleben.»

Sein Weltmeister-Bike brachte Bagnaia übrigens mit ins TV-Studio. «Und ich hoffe, dass es dann zu mir nach Hause kommt», schmunzelte der Ducati-Lenovo-Star. Auf den Einwand seiner Verlobten Domizia aus dem Publikum, dass sie zu Hause in Pesaro gar keinen Platz dafür hätten, erwiderte er ohne zu zögern: «Den Platz findet man schon.»

Zur neuen GP23 verriet Bagnaia dann noch: «Jedes Jahr geht die Entwicklung weiter, aber in diesem Jahr wird es eine Evolution sein und keine Revolution wie im Vorjahr.»

MotoGP-WM-Endstand 2022 (nach 20 Rennen):

1. Bagnaia 265. 2. Quartararo 248 Punkte. 3. Bastianini 219. 4. Aleix Espargaró 212. 5. Miller 189. 6. Brad Binder 188. 7. Rins 173. 8. Zarco 166. 9. Martin 152. 10. Oliveira 149. 11. Viñales 122. 12. Marini 120. 13. Marc Márquez 113. 14. Bezzecchi 111. 15. Mir 87. 16. Pol Espargaró 56. 17. Alex Márquez 50. 18. Nakagami 48. 19. Morbidelli 42. 20. Di Giannantonio 24. 21. Dovizioso 15. 22. Raúl Fernández 14. 23. Remy Gardner 13. 24. Darryn Binder 12. 25. Crutchlow 10. 26. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 448 Punkte. 2. Yamaha 256. 3. Aprilia 248. 4. KTM 240. 5. Suzuki 199. 6. Honda 155.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team 454 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory 337. 3. Aprilia Racing 334. 4. Prima Pramac Racing 318. 5. Monster Energy Yamaha 290. 6. Suzuki Ecstar 260. 7. Gresini Racing 243. 8. Mooney VR46 Racing 231. 9. Repsol Honda 171. 10. LCR Honda 98. 11. WithU Yamaha RNF 37. 12. Tech3 KTM Factory 27.