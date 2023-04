MotoGP-Safety-Car: Mit BMW M2 in die Jubiläumssaison

Die Saison 2023 markiert das 25. Jahr der Partnerschaft zwischen der MotoGP und BMW. In Portimão wurde das diesjährige MotoGP-Safety-Car, der neue BMW M2, offiziell präsentiert und die Jubiläumssaison somit eingeläutet.

2023 gehen die MotoGP und BMW M in das 25. Jahr ihrer Partnerschaft, denn seit 1999 ist der BMW M das offizielle MotoGP-Safety-Car. Beim Saisonauftakt in Portimão wurde diese Jubiläumssaison mit der Vorstellung des neuen BMW M2 MotoGP-Safety-Cars eingeläutet. Dieses basiert auf dem neuen M2, der im Oktober seine Weltpremiere feiern wird. Das Fahrzeug begeistert mit den Eigenschaften eines High-Performance-Sportwagen und kann mit seinem 460 PS starken M TwinPower Turbo Reihen-6-Zylinder-Motor überzeugen.

Für den Rennstreckeneinsatz wurde das Fahrzeug mit diversen Safety-Car-Elementen ausgestattet. Dazu gehören unter anderem ein Überrollbügel, Recaro-Sitze, 6-Punkt-Rennsportgurte, ein Feuerlöscher, der Safety-Car-Dachbalken und die entsprechenden Frontlichter. Verbaut wurden auch einige M-Performance-Teile wie die Abgasanlage, ein Sportfahrwerk, Karbon-Spiegelklappen, ein Diffusor und der Heckflügel.

Das Design entspricht der typischen BMW-Safety-Car-Lackierung. Neben dem neuen BMW M2 MotoGP Safety Car umfasst die Flotte 2023 zahlreiche weitere BMW M Safety, Medical und Official Cars sowie BMW M 1000 RR Safety Bikes.

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta freute sich über die langjährige Partnerschaft. «Seit einem Vierteljahrhundert wissen wir in BMW M einen starken Partner an unserer Seite, mit dem wir in vielen verschiedenen Bereichen hervorragend zusammenarbeiten. Wir sind sehr stolz auf diese Partnerschaft, die nie stillsteht, sondern in der es jedes Jahr viele neue Impulse gibt. Mit den innovativsten Technologien sorgt BMW M nun bereits im 25. Jahr für die Sicherheit in unserem Sport und ist mit den verschiedensten Aktivitäten eine feste Größe im MotoGP-Fahrerlager. Auf eine großartige Jubiläumssaison 2023!»

Franciscus van Meel, Geschäftsführer der BMW M GmbH, ergänzte: «Eine solch langjährige, enge Partnerschaft ist im internationalen Rennsport etwas Besonderes. Wir danken Dorna Sports für das große Vertrauen, das uns seit einem Vierteljahrhundert entgegengebracht wird. Seit 1999 ist unser Bestreben, unsere Werte wie Innovation, Technologie, Emotion und Leidenschaft auch in unsere Partnerschaft mit Dorna Sports einzubringen. Unser neues BMW M2 MotoGP Safety Car ist hier nur ein Beispiel. Mit ihm setzen wir unsere Tradition fort, die neuesten BMW M High-Performance-Automobile in den Dienst der Sicherheit der MotoGP zu stellen. Sei es die Safety-Car-Flotte, der BMW M Award oder unsere zahlreichen weiteren Aktivitäten in der Königsklasse des Motorradrennsports – wir sind stolz, dass die Faszination M ein wichtiger Teil der MotoGP geworden ist.»