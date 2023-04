Las Termas im Live-Ticker: Überraschung im Nassen?

Die Ducati-Armada jagt den ersten MotoGP-Sieg in Termas de Río Hondo. Im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com sind die Fans ab 19 Uhr (MESZ) Runde für Runde dabei.

Den trockenen Sprint am Samstagnachmittag gewann Red Bull-KTM-Ass Brad Binder sensationell von Startplatz 15, das nasse Warm-up beendete VR46-Jungstar Marco Bezzecchi (Ducati) auf Platz 1. Wer setzt sich im 25-Runden-Rennen durch?

Zur Erinnerung: Das Sprint-Ergebnis hat auf die Startaufstellung für das Hauptrennen keine Auswirkungen, deshalb stand auch am Sonntag Gresini-Ducati-Neuzugang Alex Márquez auf der Pole-Position. Die erste Startreihe komplettierten «Bez» und WM-Leader Pecco Bagnaia.

Joan Mir wurde am Sonntagmorgen für fahruntauglich erklärt. Der Repsol-Honda-Werksfahrer erlitt bei seinem Highsider in der siebten Kurve der ersten Sprintrunde am Samstag ein Kopf- und Nackentrauma.

Der Argentinien-GP im Live-Ticker: