Las Termas: Brad Binder (KTM) stürmt zum Sprint-Sieg

Von Startplatz 15 zum Sprint-Sieg: Brad Binder legte am Samstag in Argentinien eine beeindruckende Jagd durch das MotoGP-Feld hin. Auch Rossis Mooney VR46 Racing Team hatte doppelten Grund zur Freude.

Erstmals in seiner MotoGP-Karriere sicherte sich Alex Márquez (Gresini Racing) am Samstag in Argentinien die Pole-Position. Mit VR46-Jungstar Marco Bezzecchi und WM-Leader Pecco Bagnaia komplettierten zwei weitere Ducati-Piloten die erste Startreihe.

Ein Sieg in Termas de Río Hondo fehlt dem Hersteller aus Borgo Panigale aber noch und auch der Sprint sollte daran nichts ändern.

Denn von Startplatz 15 erwischte Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder einen starken Start: In der zweiten Runde war der 27-jährige Südafrikaner schon Zweiter, in der dritten übernahm er die Führung und verteidigte die Spitze bis zum Schluss gegen einen heranstürmenden Bezzecchi.

Mit «Bez» und Luca Marini holten sich zwei VR46-Ducati-Piloten eine Medaille ab, für Franco Morbidelli (Yamaha) war Platz 4 ein Befreiungsschlag. Valentino Rossi schickte dann auch gleich auf Instagram eine Botschaft an seine Schützlinge: «Was für ein Rennen, welche Emotionen, bravo Jungs!»

So lief der Sprint in Las Termas:

Start: Alex Márquez geht in Führung, Morbidelli nach starkem Start aus der zweiten Reihe auf Platz 2.

1. Runde: Es geht drunter und drüber – Morbidelli übernimmt die Spitze vor Márquez und Marini, Bezzecchi fällt nach einem Kontakt mit dem Teamkollegen zurück. Brad Binder ist auf dem Vormarsch, Bagnaia nur noch Siebter. Joan Mir stürzt in Kurve 7 und wird zur Kontrolle ins Medical Center gebracht.

2. Runde: Heftiger Wackler von Alex Márquez, Brad Binder ist vorbei auf Platz 2.

3. Runde: Binder übernimmt die Führung von Morbidelli!

4. Runde: Brad Binder führt vor Morbidelli, Marini, Alex Márquez, Bagnaia, Bezzecchi, Viñales, Aleix Espargaró und Martin. Vor Quartararo (10.) klaffte eine kleine Lücke von einer halben Sekunde.

5. Runde: Bezzecchi setzt sich vor Bagnaia auf Rang 5.

6. Runde: Wackler von Bez in Kurve 5, Bagnaia ist wieder vorbei. Der WM-Leader schnappt sich auf gleich Rang 4 von Alex Márquez, der kurz darauf einen weiteren Platz an Bezzecchi verliert.

7. Runde: Binder führt 0,3 sec vor Morbidelli und Marini. Weitere 0,5 sec dahinter führt Bagnaia die Verfolger an.

8. Runde: Bez setzt sich einmal mehr vor Bagnaia. Die Aprilia-Werksfahrer kämpfen weiter um Platz 7.

9. Runde: An der Spitze kommt Brad Binder weg. Dahinter schieben sich beide VR46-Ducati-Piloten an Morbidelli vorbei. Aleix Espargaró stürzt in Kurve 9.

10. Runde: Bezzecchi überholt seinen Teamkollegen Marini, liegt aber bereits 0,7 sec hinter Binder zurück. Morbidelli kommt mit seinen VR46-Kollegen nicht mehr ganz mit, er hat aber seinerseits 0,7 sec Guthaben auf Bagnaia (5.).

11. Runde: Bez nimmt mit Marini im Schlepptau die Jagd auf Binder auf, aber die Zeit wird knapp.

Letzte Runde: Binder geht mit 0,4 sec Vorsprung in die letzte Runde. Bezzecchi schiebt sich zwar heran, kann aber kein Manöver mehr setzen. Der Red Bull-KTM-Werksfahrer gewinnt vor Bez und Marini. Morbidelli verteidigt Platz 4, Alex Márquez nimmt Bagnaia noch einen Punkt ab.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo, Yamaha, + 3,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.