Valentino Rossi-Store: Besondere Oster-Aktion

Derzeit erwartet Vale-Fans bei ihrem Besuch des VR46-Stores in Tavullia ein besonderes Highlight. Denn aktuell sind im Fanshop die GP-Maschinen zweier Akademie-Schützlinge ausgestellt.

Valentino Rossis Heimatort Tavullia ist inzwischen zu einem Mekka für Fans des neunfachen Weltmeisters geworden. Neben einer eigenen Pizzeria betreibt Rossis Marke VR46 dort einen offiziellen Fanshop, den VR46 Shop.

Fans, die zu Ostern oder in den Wochen danach in der Gegend Riccione unterwegs sind, können dort ein ganz besonderes Highlight erleben. Denn aktuell sind im Fanshop in Tavullia die diesjährige Ducati Desmosedici GP22 von Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) sowie die 2022er Moto2-Kalex von Celestino Vietti (Mooney VR46 Racing Team) ausgestellt.

Wer also ein MotoGP-Bike einmal aus nächster Nähe betrachten möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.