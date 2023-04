Jerez: Toprak Razgatlıoğlu testet die MotoGP-Yamaha

Am 10./11. April bereiten die MotoGP-Testfahrer die Motorräder für den Jerez.GP (30. April) vor. Mit dabei: Toprak Razgatlıoğlu auf der M1-Yamaha.

Es hat sich abgezeichnet, dass Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlıoğlu demnächst wieder eine Werks-Yamaha XZR-M1 testen wird, denn er liebäugelt bekanntlich mit einem Umstieg in die MotoGP-WM. Jetzt hat Yamaha soeben offiziell bestätigt, dass der 27-jährige Türke am Montag und Dienstag (10. und 11. April) auf dem 4,4,28 km langen Circuito de Jerez mit dem Yamaha Test Team wieder eine M1 fahren wird.

«Ich freue mich auf den Test mit dem YZR-M1 MotoGP-Bike in Jerez», versicherte Toprak Razgatlıoğlu. «Ich mag diese Strecke sehr gerne. Mein letzter MotoGP-Test in Aragón war durch das wechselhafte Wetter beeinträchtigt. Aber für Jerez schauen die Verhältnisse jetzt viel besser aus, ich werde sicher mehr ‘track time’ mit der M1 haben. So werde ich die Chance bekommen, die Ansprüche besser zu verstehen, die ein MotoGP-Bike an den Fahrer stellt. Ich bedanke mich bei Yamaha für diese Gelegenheit.»

«Zuerst möchte ich erwähnen, dass es ein Vergnügen ist, Toprak eine weitere Testgelegenheit auf der YZR-M1 zu geben», erklärte Lin Jarvis, der Managing Director von Yamaha Motor Racing. « Es war mir nicht möglich, zu seinem Test in Aragón zu kommen, aber diesmal werde ich ihn vor meinem Flug nach Texas in Jerez beobachten. Toprak ist ist ein aussergewöhnlich talentierter Motorradrennfahrer. Und ich bin sehr neugierig, seinen Speed auf unserer Factory MotoGP-Maschine zu sehen. Er wird in Jerez neben unserem Testfahrer Cal Crutchlow fahren, der dort die laufende Entwicklung 2023 YZR-M1 vorantreiben wird.»