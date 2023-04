Brad Binder (KTM/8.): «Ich werde hier gut schlafen» 15.04.2023 - 08:05 Von Philippe Soutter

Brad Binder: Er ist WM-Achter und sicherte sich am Freitag Platz 8
Brad Binder und die eindrucksvolle Kulisse des 5,5 km langen COTA
Brad Binder verlor am Freiatg 0,554 sec auf Jorge Martin (Ducati)

Der Südafrikaner Brad Binder schaffte in Texas den direktem Weg ins Q2. Er ist damit vorerst sehr zufrieden und will seine Red Bull-KTM am Samstag auf einen Platz in den ersten beiden Startreihen steuern.