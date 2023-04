Aleix Espargaró (Aprilia/4.): «Der Speed war krank»

Aleix Espargaró: In der WM auf Platz 11 vorgerückt

Aleix Espargaró in Texas: Platz 4 am Samstag

In der Anfangsphase: Aleix Espargaró (41) gegen Quartararo, dahinter Martin und Zarco (teilweise verdeckt)

Aprilia-Held Aleix Espargaró verpasste sein erstes Saisonpodium im MotoGP-Sprintrennen von Austin gegen Landsmann Jorge Martin nur hauchdünn und spricht über ein extrem schnelles Rennen.

Das Sprintrennen auf dem «COTA» von Austin brachte einen Sieg von Weltmeister Pecco Bagnaia mit der Desmosedici-Werks-Ducati und den starken zweiten Rang von LCR-Honda-Neuling Alex Rins. Aleix Espargaró konnte sich am Samstagnachmittag auf dem «Circuit of The Americas» über einen soliden vierten Rang freuen. Doch es hätte noch mehr sein können.

Der 33-jährige Katalane war unmittelbar nach dem Start sogar an Alex Rins und Pecco Bagnaia dran. «Ich bin happy und dankbar gegenüber dem Team, wir ändern normalerweise sonst nicht so viel. Wir hatten am Freitag aber ein langes Meeting. Sie haben mir geholfen – wir haben den Radstand kürzer gemacht und haben auch die Front adaptiert.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Austin, Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Francesco Bagnaia führt das Feld an © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Qualifying - Alex Rins, Francesco Bagnaia & Luca Marini © Gold & Goose Sprint - Alex Rins, Francesco Bagnaia & Jorge Martin Zurück Weiter

«Ab Samstag Vormittag habe ich mich sehr gut gefühlt. Wir haben dann ein gutes Quali gezeigt und über das Rennen bin ich auch happy. Okay, ich habe Platz 3 verpasst. Aber die Pace ist sehr gut. Ich fühle mich so happy wie im Vorjahr, als ich auf das Podium gefahren bin», bestätigt der Routinier.

Zum Rennverlauf ohne große Kollisionen sagte er: «Es ist immer eine Frage des Speed – und der Speed war krank. Wir waren viele Runden lang unter dem Rundenrekord – bei 50 Grad Asphalttemperatur. Die Piste ist noch dazu rutschig!»

Aleix wunderte sich: «Die Rundenzeiten waren verrückt. Es ist somit normal, dass es etwas Abstand zwischen uns gibt. Bei diesem Speed wird es dann wirklich sehr schwer zu überholen. Immer wenn jemand vorne ist, der schnell ist und das Tempo hoch hält, gibt es weniger Aufregungen und das Rennen ist etwas ruhiger.»

«Pecco hat diesmal vorne sehr stark Druck gemacht, wir haben versucht zu folgen. Ich denke, ich habe einen ähnlichen Speed wie Rins und Martin. Ich habe aber ein paar Fehler gemacht und daher Platz 3 verloren, aber sie sind nicht schneller als ich.»

«Pecco ist jedoch schneller als ich, ehrlich gesagt. So wie er das Bike aufrichtet und den Kurvenausgang vorbereitet, bekommt er sehr viel Traktion als der Rest. Er fährt auf einem sehr hohen Niveau im Moment. Ich selbst habe mich in jeder Session etwas gesteigert, ich hoffe, dass ich es bis morgen auch kann.»

Espargaró verriet: «Ich bin nie mit so wenig Reifendruck im Vorderrad gestartet – nicht annähernd – und er war am Ende doch wieder sehr hoch, obwohl ich eigentlich großteils allein war. Es ist sehr schwer für die Ingenieure, den Reifen zu verstehen.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Martin 29. 7. Brad Binder 27. 8. Miller 26. 9. Rins 22. 10. Morbidelli 21. 11. Aleix Espargaró 18. 12. Quartararo 18. 13. Marini 18. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Oliveira 5. 19. Mir 5. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 83 Punkte. 2. KTM 43. 3. Aprilia 38. 4. Honda 29. 5. Yamaha 27.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 72 Punkte. 2. Prima Pramac 64. 3. Ducati Lenovo 53. 4. Red Bull KTM 53. 5. Aprilia Racing 50. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 29. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 11. CryptoDATA RNF 7.