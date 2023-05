MotoGP live: Wer schreibt in Le Mans Geschichte?

Gibt es beim 1000. Grand Prix seit 1949 das nächste Kräftemessen zwischen Ducati und KTM? Was zeigt Marc Márquez beim Comeback in Le Mans? Die Antworten ab 14 Uhr im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Erstmals seit dem Saisonauftakt in Portimão ist Marc Márquez in Le Mans pünktlich zum 1000. Grand Prix der WM-Geschichte zurück in der Startaufstellung. Im Qualifying sicherte sich der Repsol-Honda-Star knapp hinter WM-Leader Pecco Bagnaia auf Anhieb Startplatz 2.

Im Sprint triumphierte mit Pramac-Ass Jorge Martin aber ein anderer Ducati-Pilot, gefolgt von Red-Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder und Polesetter Pecco Bagnaia. Marc Márquez belegte Rang 5.

Wer setzt sich im 27-Runden-Rennen durch?

Der Frankreich-GP im Live-Ticker: