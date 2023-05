Le Mans: Sprint-Sieg von Jorge Martin vor Brad Binder

Den MotoGP-Sprint beim 1000. Grand Prix der Geschichte dominierte am Samstag in Le Mans Pramac-Ducati-Star Jorge Martin. Marc Márquez landete bei seinem Comeback auf Platz 5.

Pole-Setter Pecco Bagnaia, Marc Márquez und Luca Marini hatten sich im Qualifying mit der ersten Startreihe die beste Ausgangslage gesichert. Jorge Martin und Jack Miller kam aus der zweiten Reihe gut weg, dazu stürmte Brad Binder von Startplatz 10 nach vorne.

Während «JackAss» früh stürzte, übernahm Martin bereits in der vierten Runde das Kommando und fuhr daraufhin ein einsames Rennen an der Spitze. Brad Binder zog nach, dahinter wurde intensiv um den letzten Podestplatz gekämpft – mit dem besseren Ende für WM-Leader Bagnaia.

Fabio Quartararo kämpfte sich von Startplatz 13 zunächst tapfer nach vorne, sorgte dann aber wieder für eine Enttäuschung bei den französischen Fans, als er auf Rang 8 liegend stürzte. Nichts zu holen gab beim Sprint-Heimspiel auch für die Tech3-Truppe, Augusto Fernández und Jonas Folger stürzten.

Die Stimmen der Top-3:

Jorge Martin (Ducati): «Wir haben es endlich geschafft, ich bin super-stolz auf mich und das Team. Es ist lange her, dass wir zuletzt auf dem ersten Platz waren. Es ist nur ein Sprint-Rennen, aber ich habe zumindest wieder das Gefühl bekommen, zu führen, keine Fehler zu machen und den Rhythmus hoch zu halten. Es war nicht einfach, die Lücke zu Brad aufzufahren, aber ich konnte dann zwei Runden etwas entspannter sein und habe die letzten Kurven sehr genossen.»

Brad Binder (KTM): «Ich wusste, dass der Start für den Sprint heute alles sein würde. Wenn ich ordentlich wegkommen, meinen Weg finden und zu Beginn mit den Jungs mithalten könnte, wusste ich, dass ich ein anständiges Ergebnis ins Ziel bringen würde. Ich habe alles gegeben und mein Team hat wieder unglaublich gut gearbeitet. Es ist klar, was wir für den Sonntag besser machen können. Ich freue mich darauf und glaube, wir können im Hauptrennen einen viel besseren Job machen.»

Pecco Bagnaia (Ducati): «Ich habe zu Beginn etwas gebraucht, um die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Marcs Überholmanöver war dann sehr aggressiv, es kam zur Berührung und ich habe zwei Plätze eingebüßt. Das war ein etwas angespannter Moment, aber danach war alles okay und ich habe dann gearbeitet, um die Lücke wieder zu schließen.»

So lief der 13-Runden-Sprint:

Start: Bagnaia geht von der Pole-Position in Führung, Marc Márquez verliert einige Plätze.



1. Runde: Hinter Bagnaia reihen sich Martin, Miller, Marc Márquez, Marini und Brad Binder ein. Quartararo fällt zwischenzeitlich bis auf Platz 16 zurück, kommt aber als 13. aus der ersten Runde.



2. Runde: Sturz von Miller in Kurve 7! Brad Binder schiebt sich entschlossen an Marini vorbei auf Platz 4.



3. Runde: Martin lauert am Heck des führenden Bagnaia. Marini kämpft um den Anschluss. Vor Aleix Espargaró (6.) klafft dahinter eine Lücke von 1,4 Sekunden.



4. Runde: Martin übernimmt die Führung von Bagnaia und kommt auf Anhieb einige Zehntel weg.



5. Runde: Dahinter entbrennt ein heißer Kampf um Platz 2 – Binder profitiert in der Dunlop-Schikane vom Fight zwischen Bagnaia und Márquez und geht an beiden vorbei!



6. Runde: Bagnaia verliert zwei weitere Plätze an Márquez und Marini. An seinem VR46-Kollegen schiebt sich der Weltmeister aber nach wenigen Kurven wieder vorbei. Augusto Fernández stürzt in Kurve 7.



7. Runde: Martin führt eineinhalb Sekunden vor Binder, der seinerseits 1,9 Sekunden vor der Dreiergruppe mit Márquez, Bagnaia und Marini unterwegs ist. Dahinter wird intensiv um Platz 6 gekämpft – zwischen Zarco, Bezzecchi, Quartararo, Aleix Esparagaró. Alex Márquez fällt zurück.



8. Runde: Bagnaia zeigt sich hinter Marc Márquez, hat aber gleichzeitig Marini auf den Fersen.



9. Runde: Sturz von Folger in Kurve 7.



10. Runde: Bagnaia schnappt sich vier Runden vor Schluss Márquez. Quartararo stürzt in Kurve 9 auf Platz 8 liegend!



11. Runde: Marini findet zu Beginn der drittletzten Runde einen Weg vorbei an Márquez.



12. Runde: Martin hat an der Spitze mehr als zwei Sekunden Vorsprung. Bagnaia kommt zwar etwas näher, liegt aber immer noch eine knappe Sekunde hinter Binder. Zarco (6.) schiebt sich an Márquez heran.



Letzte Runde: Zarco geht weit und stellt keine Gefahr mehr für Márquez und Marini dar. Martin gewinnt souverän vor Brad Binder und Bagnaia.

MotoGP-Ergebnis Sprint, Le Mans (13.05.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:59,037 min

2. Brad Binder, KTM, + 1,840 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 2,632

4. Marini, Ducati, + 3,418

5. Marc Márquez, Honda, + 3,541

6. Zarco, Ducati, + 4,483

7. Bezzecchi, Ducati, + 5,224

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 6,359

9. Viñales, Aprilia, + 8,336

10. Nakagami, Honda, + 9,439

11. Rins, Honda, + 12,388

12. Di Giannantonio, Ducati, + 14,125

13. Morbidelli, Yamaha, + 15,121

14. Mir, Honda, + 15,383

15. Alex Márquez, Ducati, + 15,591

16. Petrucci, Ducati, + 19,415

17. Savadori, Aprilia, + 26,992

– Quartararo, Yamaha, 4 Runden zurück

– Folger, KTM, 5 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 8 Runden zurück

– Miller, KTM, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 9 von 40 Rennen:

1. Bagnaia 94 Punkte. 2. Binder 71. 3. Bezzecchi 68. 4 Martin 5. Marini 54. 6. Zarco 50. 7. Viñales 49. 8. Miller 49. 9. Rins 47. 10. Alex Márquez 41. 11. Quartararo 40. 12. Morbidelli 34. 13. Aleix Espargaró 31. 14. Oliveira 21. 15. Di Giannantonio 17. 16. Augusto Fernández 17. 17. Nakagami 14. 18. Pedrosa 13. 19. Marc Márquez 12. 20. Mir 5. 21. Pirro 5. 22. Folger 4. 23. Raúl Fernández 3. 24. Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati 149 Punkte. 2. KTM 90. 3. Aprilia 69. 4. Honda 66. 5. Yamaha 49.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing 122 Punkte. 2. Red Bull KTM Factory Racing 120. 3. Prima Pramac 110. 4. Ducati Lenovo Team 99. 5. Aprilia Racing 80. 6. Monster Energy Yamaha 74. 7. LCR Honda 61. 8. Gresini Racing 58. 9. CryptoDATA RNF 24. 10. GASGAS Tech3, 21. 11. Repsol Honda 17.