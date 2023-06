Sachsenring: Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker

Jorge Martin führte das Feld im Sprint an

Sachsenring-König Marc Márquez verzichtet auf einen Start, gelingt der Ducati-Armada der erste GP-Sieg auf der deutschen Strecke seit Casey Stoner? Die Antwort ab 14 Uhr im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Marc Márquez blieb auf dem linksdrehenden Sachsenring von 2010 bis 2021 mit elf Siegen (acht davon in der MotoGP) ungeschlagen. Bereits im Vorjahr verpasste er den Motorrad Grand Prix Deutschland wegen seiner vierten Oberarm-OP, nun musste der Repsol-Honda-Star nach seinem fünften Sturz des Wochenendes einsehen: Eine Teilnahme am 30-Runden-Rennen macht unter diesen Voraussetzungen und mit einer Fraktur am linken Daumen keinen Sinn.

In der Favoritenrolle sind die Ducati-Piloten, angeführt von Pole-Setter Pecco Bagnaia und Sprint-Sieger Jorge Martin. Der bisher einzige MotoGP-Erfolg des Herstellers aus Borgo Panigale auf dem Sachsenring gelang Casey Stoner 2008.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: