Sachsenring, Sprint: Jorge Martin (Ducati) überragend

MotoGP-WM-Leader Pecco Bagnaia hatte im Sprintrennen auf dem Sachsenring Ducati-Markenkollege Jorge Martin nichts entgegenzusetzen und wurde Zweiter. Marc Márquez strandete auf Platz 11, Jonas Folger ausgefallen.

WM-Leader Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) qualifizierte sich auf dem Sachsenring für Startplatz 1, Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) und Jack Miller (Red Bull KTM) komplettierten die erste Reihe.



Die zweite Startreihe bildete das Ducati-Trio Johann Zarco, Marco Bezzecchi und Jorge Martin.

Sachsenring-Dominator Marc Márquez (11 Siege, 8 in der MotoGP-Klasse) stand mit seiner Repsol-Honda nach drei Stürzen (!) im Qualifying auf Startplatz 7, Aleix Espargaró hatte als bester Aprilia-Fahrer von Grid-Position 10 ebenfalls eine schwierige Ausgangslage. Noch schlimmer hatte es Ex-Weltmeister Fabio Quartararo erwischt, der die beste Yamaha nur auf Startplatz 12 brachte.



Nach diversen Wetterkapriolen im Training am Freitag und Qualifying am Samstagvormittag fand der Sprint über 15 Runden am Samstagnachmittag bei besten Bedingungen statt.

So lief der 15-Runden-Sprint auf dem Sachsenring:



Start: Jack Miller gewinnt den Start, wird aber in der zweiten Kurve von Polesetter Pecco Bagnaia überholt. Luca Marini ist Dritter vor Jorge Martin, Marc Márquez, Brad Binder und Marco Bezzechi.



2. Runde: Bagnaia verbremst sich in Kurve 1 hinein und wird von Miller überrumpelt, Binder überholt Marc Márquez und ist Fünfter. Der Stand nach Runde 2: Miller führt vor Bagnaia, Martin, Marini, Binder, Marc Márquez, Bezzecchi, Zarco, Aleix Espargaró und Alex Márquez in den Top-10.



3. Runde: Marc Márquez fällt auf Platz 8 zurück, Bagnaia kann die Führung von Miller zurückerobern.



4. Runde: Miller überholt auf der schnellen KTM auf der Start-Ziel-Geraden Bagnaia und ist wieder Erster. Den Wasserfall hinunter übernimmt Martin die Spitze.



5. Runde: Martin führt vor Miller, Bagnaia, Marini, Binder, Bezzecchi und Zarco, dahinter klafft eine 1,5-Sekunden-Lücke zum Achten Marc Márquez.



6. Runde: Martin fährt die bis dahin schnellste Rennrunde und konnte sich beinahe eine Sekunde vom Zweiten Bagnaia absetzen.



7. Runde: Martin liegt 1,2 sec vor Bagnaia, es folgen Miller, Marini, Binder, Zarco, Bezzecchi, Alex Márquez, Bastianini und Marc Márquez. Aleix Espargaró ist mit der besten Aprilia nur Elfter, Quartararo mit der Yamaha 14. GASGAS-Pilot Jonas Folger fällt mit Problemen an der Elektronik aus.



8. Runde: Martin 1,5 sec vor Bagnaia, Miller als Dritter liegt eine zusätzliche halbe Sekunde zurück.



9. Runde: Martin führt vor Bagnaia, Miller, Marini, Binder, Zarco, Bezzecchi, Alex Márquez und Bastianini in den neun Punkterängen. 11. Marc Márquez.



11. Runde: Das Feld ist weit auseinandergerissen, Marini, Binder und Zarco kämpfen um den vierten Platz.



12. Runde: Sturz von Maverick Viñales (Aprilia) in der ersten Kurve.



13. Runde: Binder versucht alles, kann Marini im Kampf um Platz 4 bislang aber nicht ausbremsen.



14. Runde: Stand in der vorletzten Runde: Martin vor Bagnaia, Miller, Marini, Binder, Zarco, Bezzecchi, Alex Márquez und Bastianini in den Top-9.



15. und letzte Runde: Zarco rempelt den Wasserfall hinunter Binder aus dem Weg und erobert damit Platz 5. Martin gewinnt vor Bagnaia, Miller, Marini, Zarco, Binder, Bezzecchi, Alex Márquez und Aleix Espargaró. Marc Márquez strandet auf Platz 11, Quartararo wird 13.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sachsenring (17. Juni):

1. Jorge Martin, Ducati, 15 Runden in 20:21,871 min

2. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,468 sec

3. Jack Miller, KTM, +3,287

4. Luca Marini, Ducati, +5,487

5. Johann Zarco, Ducati, +5,538

6. Brad Binder, KTM, +6,289

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +6,956

8. Alex Márquez, Ducati, +9,261

9. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,691

10. Enea Bastianini, Ducati, +9,715

11. Marc Márquez, Honda, +10,828

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,905

13. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,366

14. Augusto Fernández, KTM, +12,593

15. Franco Morbidelli, Yamaha, +12,905

16. Miguel Oliveira, Aprilia, +13,837

17. Takaaki Nakagami, Honda, +14,505

18. Raúl Fernández, Arilia, +28,959

– Maverick Viñales, Aprilia, 4 Runden zurück

– Jonas Folger, KTM, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 13 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 140 Punkte. 2. Martin 119. 3. Bezzecchi 113. 4. Binder 96. 5. Zarco 93. 6. Marini 78. 7. Miller 69. 8. Aleix Espargaró 55. 9. Quartararo 54. 10. Viñales 53. 11. Rins 47. 12. Morbidelli 46. 13. Alex Márquez 43. 14. Augusto Fernández 31. 15. Di Giannantonio 27. 16. Nakagami 24. 17. Oliveira 21. 18. Marc Márquez 15. 19. Pedrosa 13. 20. Bastianini 8. 21. Folger 7. 22. Pirro 5. 23. Petrucci 5. 24. Mir 5. 25. Savadori 4. 26. Raúl Fernández 3. 27. Stefan Bradl 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 223 Punkte. 2. KTM 125. 3. Aprilia 93. 4. Honda 79. 5. Yamaha 64.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 212 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 191. 3. Red Bull KTM Factory Racing 165. 4. Ducati Lenovo Team 158. 5. Aprilia Racing 108. 6. Monster Energy Yamaha 100. 7. LCR Honda 71. 8. Gresini Racing 70. 9. GASGAS Factory Racing Tech3, 38. 10. CryptoDATA RNF 28. 11. Repsol Honda 20.