Alex Hofmann: «KTM ist zweite treibende Kraft»

ServusTV überträgt den Grand Prix von Österreich von Freitag bis Sonntag live. Alex Hofmann analysiert die Favoriten und erklärt, warum Aprilia in Spielberg nicht zu den Sieganwärtern gehört.

Der CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich bildet die zehnte Station der MotoGP-Saison 2023. Die Statistiken zeigen, wer am Spielberg zu den Favoriten zählt. Von den bisher neun MotoGP-Rennen am Red Bull Ring gewann Ducati sieben, KTM zwei. ServusTV-Experte Alex Hofmann ist sich daher sicher: «Eines von diesen beiden Motorrädern wird es definitiv wieder.» ServusTV überträgt alle Sessions von Freitag bis Sonntag live.

Silverstone in der Retrospektive

Zuletzt in Silverstone setzte sich mit Rennsieger Aleix Espargaró eine bemerkenswerte Serie fort. Denn in den letzten neun Rennen auf der Insel gab es neun verschiedene Sieger. Genauso erstaunlich ist, dass es Ducati nur mit Weltmeister Francesco Bagnaia in die Top-5 schaffte. «Man sieht, dass sie schlagbar sind, wenn nicht alles perfekt läuft. Das sollte den anderen Auftrieb und Motivation geben», meint Hofmann, der jedoch betont: «Es war aber auch ein sehr spezielles Wochenende, insbesondere wegen der Wetterbedingungen.»

Bagnaia gelang es derweilen, mit Rang 2 seinen WM-Vorsprung zu festigen. «Wenn er den Flow halten kann und fehlerfrei bleibt, wird es für die anderen schwierig. Im Normalfall sollte er die Führung kontrollieren können.» Aber: «Eine kleine Verletzung zum falschen Zeitpunkt kann alles wieder ändern. Vor allem in Übersee spielen dann viele Faktoren mit. Deshalb ist es zu früh zu sagen, dass er sicher den Titel holt.»

Aprilia: Auferstehung oder Strohfeuer?

Aprilia nutzte die Gunst der Stunde und feierte neben dem zweiten MotoGP-Triumph von Aleix Espargaró außerdem die Plätze 4,5 und 10. «In Assen und Silverstone hatte man Aprilia ohnehin auf dem Radar» so Hofmann. «Wenn alle Fahrer so gut sind, ist es ein Zeichen, dass das Motorrad auf der Strecke funktioniert.»

An eine Auferstehung der Italiener glaubt der ServusTV-Experte jedoch nicht. «Ich finde es gut, dass sie wieder da waren. Auf Stopp-and-Go-Strecken haben sie allerdings Probleme, am Spielberg konnten sie nie groß glänzen. Aber warten wir mal ab. Sie haben einige Neuerungen im aerodynamischen Bereich gebracht. Und hinten raus kommt viel Neuland wie Indien.» Im Vergleich zum Vorjahr herrsche allerdings Stillstand. «Den Schritt nach vorne hat Aprilia nicht gemacht.»

Japanische Werke in tiefer Krise

Die einst dominanten japanischen Marken erlebten wiederum einen katastrophalen Britannien-Trip, auch wenn Fabio Quartararo im Renntempo mithalten konnte. «Aber am Ende des Tages ist auch für ihn nichts herausgekommen», konstatiert Hofmann. «So drastisch wie in Silverstone habe ich es noch nie gesehen. Sowohl Yamaha als auch Honda sind weit von ihren Ansprüchen weg, der Hoffnungsschimmer ist eher gering.»

Spielberg: Ducati vs. KTM

Dementsprechend sind am Österreich-Wochenende wieder alle Augen auf Ducati und KTM gerichtet. Die Charakteristik des Red Bull Rings mit seinen zwei Beschleunigungsgeraden spricht durch und durch für die Konzepte der Powerbikes aus Bologna und Mattighofen. Alex Hofmann: «Auch mit der neuen Schikane hat sich nicht viel geändert.»

Im Vorjahr habe KTM mit den Rängen 7 und 12 etwas enttäuscht. «Sie waren bis dahin am Spielberg immer verwöhnt, haben einige Highlights gesetzt», erinnert der ServusTV-Experte. «Inzwischen sind sie aber klar die zweite treibende Kraft, was nichts daran ändert, dass sie acht Ducatis schlagen müssen – sechs, um aufs Podium zu kommen.»

CryptoDATA Motorrad Grand Prix von Österreich LIVE bei ServusTV:

Freitag (18. August):

08:55 Uhr: 1. Freies Training Moto3 LIVE

09:50 Uhr: 1. Freies Training Moto2 LIVE

10:45 Uhr: 1. Freies Training MotoGP LIVE

13:10 Uhr: 2. Freies Training Moto3 LIVE

14:05 Uhr: 2. Freies Training Moto2 LIVE

15:00 Uhr: 2. Freies Training MotoGP LIVE



Samstag (19. August):

08:35 Uhr: 3. Freies Training Moto3 LIVE

09:25 Uhr: 3. Freies Training Moto2 LIVE

10:10 Uhr: 3. Freies Training MotoGP LIVE

10:40 Uhr: Qualifying MotoGP LIVE

11:35 Uhr: Analyse Qualifying

12:15 Uhr: MotoE Rennen 1 LIVE

12:40 Uhr: Qualifying Moto3 LIVE

13:45 Uhr: Qualifying Moto2 LIVE

14:30 Uhr: Sprint MotoGP LIVE

15:25 Uhr: Analyse Sprint

16:10 Uhr: MotoE Rennen 2 LIVE



Sonntag (20. August):

09:40 Uhr: Beginn der Live-Übertragung

10:00 Uhr: Moto3 Vorbericht

11:00 Uhr: Rennen Moto3 LIVE

12:15 Uhr: Rennen Moto2 LIVE

13:15 Uhr: MotoGP Vorbericht

14:00 Uhr: Rennen MotoGP LIVE

14:45 Uhr: Analyse MotoGP

Das gesamte TV- und Streaming-Programm für das Wochenende hat SPEEDWEEK.com in einer praktischen Übersicht zusammengetragen.