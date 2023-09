Joan Mir (Honda/5.): Mit dem Podium spekuliert

Repsol-Honda-Ass Joan Mir gab beim MotoGP-Debüt in Indien ein starkes Lebenszeichen und erklärt, welches Problem ihn vom Kampf um das Podium abgehalten hat.

Mit Rang 5 holte Joan Mir auf dem Buddh Circuit sein bisher klar bestes Ergebnis für das ruhmreiche Repsol Honda-Team. Der Weltmeister von 2020 musste sich in einem harten Kampf im Schlussdrittel der Renndistanz Brad Binder (Red Bull-KTM) knapp geschlagen geben.

Mit Marc Márquez, der zunächst auf Platz 4 stürzte und sich wieder auf Platz 9 kämpfte, waren nach einer halben Ewigkeit wieder zwei Honda im Klassement eines Rennens in den Top-10. «Es ist um ehrlich zu sein ein mittelmäßiges Gefühl», stellt Mir fest. «Klar bin ich super happy über die Performance am Wochenende. Wir haben einen guten Job gemacht, verstehen das Bike etwas besser. Wir wissen, wie wir schnell sein können, was wir dafür tun müssen – wie wir fahren müssen und die Linien wählen müssen. Aber anderseits hatte ich ein Problem im zweiten Teil des Rennens. Ich hatte Vibrationen, die vom Heck kamen. Ich war zu diesem Zeitpunkt hinter Fabio und habe die Reifen für das Finish kontrolliert. Ich dachte, ich würde das Rennen wegen der Vibrationen nicht beenden können. Dann ist das Durchdrehen der Reifen wieder weg gewesen. Das hat unser Rennen etwas beeinträchtigt. Ich denke, wir hätten nahe bei Jorge und Fabio sein können. In Motegi werden wir dann sehen.»

Zur starken Performance sagt Mir: «Es ist ein Rätsel. Marc war etwas stärker als zuletzt. Aber wir haben einen richtig großen Schritt gemacht. Klar war der Misano-Test wichtig, ich konnte dort viele Runden fahren, wir waren mit gebrauchten Reifen dort sehr schnell. Ich konnte mich jetzt gut einstellen, waren von Beginn an schnell. Ich hatte das nicht erwartet. Ich hatte erwartet, am Freitag schnell zu sein. Aber wir haben uns auch sehr gut qualifiziert.»

Der Mallorquiner Joan Mir verriet: «Ich habe zum Team gesagt, dass wir nicht erwarten können, dass wir erst ganz hinten sind und jetzt plötzlich gewinnen. Wenn wir das versuchen, werden wir am Boden liegen. Aber ich habe jetzt eine Basis, mit der ich mich besser fühle.»

Zur Entwicklung bei Honda meinte er: «Wir sollten jetzt etwas mehr Risiko gehen in der Entwicklung, vielleicht haben wir in Motegi dahingehend etwas. Ich bin jetzt aber zu erst einmal müde. Man muss sehr hart bremsen, es ist sehr anstrengend.»

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.