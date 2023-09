Miguel Oliveira (12.): Das erste chancenlose Weekend

Das portugiesische Aprilia-Ass Miguel Oliveira konnte dem Indien-GP rein gar nichts Positives abgewinnen und war ratlos, wie er und sein Bike auf dem Buddh International Circuit wirklich schneller hätten sein sollen.

«Ich muss wirklich konstatieren, ich war das ganze Wochenende nicht wettbewerbsfähig», so der portugiesische CryptoDATA-RNF-Aprilia-Crack Miguel Oliveira (28). «Im Rennen vom Sonntag hat sich das nochmals bestätigt. Es war wirklich das erste Weekend in dieser Saison, an dem ich mich komplett chancenlos fühlte, irgendeine ernsthafte Rolle zu spielen.»

In der Erforschung seiner enttäuschenden Leistung wittert der 17-fache GP-Sieger ein Problem mit den Reifen. «Die Harmonie zwischen der Reifenkarkasse mit unserer Chassis-Abstimmung war hundsmiserabel. Vor allem aus langsamen Kurven raus war das Beschleunigen extrem problematisch.»

Die Misere des RNF-Aprilia-Piloten begann schon am Freitag beim allerersten Training. «Um wirklich schneller zu werden, mussten wir deshalb von Beginn an den Vorderreifen quälen. Es ist doch klar, dass dies auf die Dauer nicht gut gehen kann.»

Logisch sorgte die Klassierung als letzter Aprilia-Fahrer im Ziel, besonders hinter seinem jungen Teamkollegen Raúl Fernández, auch nicht für unmittelbare Begeisterung. «Ich frage mich vielmehr, wie wir in den kommenden Rennen mit dieser Basis schneller werden wollen», zweifelt der nun 208-fache GP-Teilnehmer aktuell etwas griesgrämig am Potential seiner RS-GP 22.

«Schon das Qualifying war eine Schande. In Japan werden wir andere Reifen haben, aber in Thailand wieder wir dieselben Reifen wie in Indien, wegen der Hitze. Das wird dort hart. Ich kann meine Hände nicht ins Feuer legen, dass wir dort besser sein werden», zeigt sich Miguel Oliveira in seinen Prognosen skeptisch.

MotoGP-Ergebnisse, Buddh Circuit (24.9.):

1. Bezzecchi, Ducati, 21 Rdn in 36:59,157 min

2. Martin, Ducati, + 8,649 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 8,855

4. Binder, KTM, + 12,643

5. Mir, Honda, + 13,214

6. Zarco, Ducati, + 14,673

7. Morbidelli, Yamaha, + 16,946

8. Viñales, Aprilia, + 17,191

9. Marc Márquez, Honda, + 19,118

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 26,504

11. Nakagami, Honda, + 28,521

12. Oliveira, Aprilia, + 29,088

13. Pol Espargaró, KTM, + 29,728

14. Miller, KTM, + 31,324

15. Bradl, Honda, + 35,782

16. Pirro, Ducati, + 49,242

– Di Giannantonio, Ducati, 2 Runden zurück

– Bagnaia, Ducati, 8 Runden zurück

– Aleix Espargaró, Aprilia, 10 Runden zurück

– Augusto Fernández, KTM, 15 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Buddh Circuit (23.9.):

1. Martin, Ducati, 11 Rdn in 19:18,836 min

2. Bagnaia, Ducati, + 1,389 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,405

4. Binder, KTM, + 2,904

5. Bezzecchi, Ducati, + 3,266

6. Quartararo, Yamaha, + 4,327

7. Miller, KTM, + 7,172

8. Viñales, Aprilia, + 8,798

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 10,530

10. Di Giannantonio, Ducati, + 10,826

11. Augusto Fernández, KTM, + 11,456

12. Oliveira, Aprilia, + 15,415

13. Nakagami, Honda, + 17,437

14. Pirro, Ducati, + 23,714

15. Morbidelli, Yamaha, + 36,468

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Zarco, Ducati, 5 Runden zurück

– Mir, Honda, 8 Runden zurück

– Marini, Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Pol Espargaró, KTM, 1. Runde nicht beendet

– Bradl, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 26 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 292 Punkte. 2. Martin 279. 3. Bezzecchi 248. 4. Binder 192. 5. Aleix Espargaró 160. 6. Zarco 157. 7. Viñales 138. 8. Marini 135. 9. Miller 109. 10. Alex Márquez 108. 11. Quartararo 105. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 58. 15. Rins 47. 16. Marc Márquez 45. 17. Di Giannantonio 43. 18. Nakagami 40. 19. Pedrosa 32. 20. Raúl Fernández 29. 21. Bastianini 25. 22. Mir 16. 23. Pol Espargaró 11. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 6. 27. Pirro 5. 27. Petrucci 5.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 453 Punkte. 2. KTM 253. 3. Aprilia 228. 4. Yamaha 125. 5. Honda 123.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 436 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 383. 3. Ducati Lenovo Team 327. 4. Red Bull KTM Factory Racing 301. 5. Aprilia Racing 298. 6. Monster Energy Yamaha 182. 7. Gresini Racing 151. 8. CryptoDATA RNF 102. 9. LCR Honda 91. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 78. 11. Repsol Honda 61.