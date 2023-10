Mandalika: Sturz von Martin, Sieg für Bagnaia!

Beim Indonesien-GP ging der MotoGP-Titelkampf 2023 über die volle Renndistanz in die nächste Runde – und Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia eroberte die WM-Führung zurück. Das gesamte Rennen zum Nachlesen im Live-Ticker.

Mit seinem vierten Sprint-Sieg in Folge übernahm Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin am Samstag erstmals die WM-Führung, von Startplatz 6 erwischte er dann am Sonntag einen Traumstart und zog an der Spitze auf und davon. Ein Sturz in Kurve 11 setzte dem Lauf des 25-jährigen Madrilenen allerdings ein abruptes Ende.

Sein Titelrivale Francesco «Pecco» Bagnaia ließ sich nicht lange bitten, von Startplatz 13 kam der Weltmeister bereits in der Anfangsphase gut nach vorne und setzte sich schließlich im Kampf um den Sieg gegen Aprilia-Werksfahrer Maverick Viñales durch. Yamaha-Ass Fabio Quartararo komplettierte das Podest.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: