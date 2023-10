Mandalika: Sprint-Sieg und WM-Führung für Martin

Die MotoGP-WM hat einen neuen Führenden: Pramac-Ass Jorge Martin setzte seinen beeindruckenden Lauf im Sprint des Indonesien-GP fort, Bagnaia kam nicht über Platz 8 hinaus. Dafür jubelten zwei VR46-Fahrer.

Mooney-VR46-Ducati-Pilot Luca Marini fuhr erstmals in seiner MotoGP-Karriere (und das drei Wochen nach dem Schlüsselbeinbruch von Indien) von der Pole-Position los. Daneben lauerten mit Maverick Viñales und Aleix Espargaró zwei Aprilia-Piloten.

Die Top-3 der WM-Tabelle strauchelten im Qualifying dagegen: Jorge Martin und Marco Bezzecchi verbuchten im Q2 gleich zu Beginn je einen Sturz und schafften es danach nur auf die Startplätze 6 und 9. Noch schwieriger gestaltet sich die Ausgangslage für Titelverteidiger Pecco Bagnaia, der erstmals in dieser Saison im Q1 hängen blieb und sich mit Startplatz 13 abfinden musste – seine schlechteste Position im Grid seit dem Portugal-GP 2022.

Dem Ducati-Werksfahrer gelang auch im 13-Runden-Sprint kein großer Sprung nach vorne, nur Stürze von Marc Márquez, Aleix Espargaró und Brad Binder spülten Bagnaia zumindest in die Punkteränge. Für die Schlagzeilen sorgten seine Markenkollegen: Jorge Martin entriss ihm mit dem vierten Sprint-Sieg in Folge die WM-Führung und liegt jetzt sieben Punkte vor dem Weltmeister.

Eine besondere Geschichte schrieben mit den Plätzen 2 und 3 auch Marini und Bezzecchi – drei bzw. eine Woche nach Schlüsselbeinbrüchen! Ducati sicherte mit dem Sprint-Ergebnis zudem frühzeitig die Konstrukteurs-Krone 2023.

So lief der Sprint:

Start: Marini biegt zwar als Erster in die erste Kurve ein, wird aber auf dem Weg in die zweite Kurve von Viñales überrumpelt. Martin Fünfter, Bagnaia auf Platz 12.



1. Runde: Marc Márquez stürzt schon in Kurve 11. Viñales führt vor Marini, Quartararo, Martin, Binder, Aleix Espargaró, Di Giannantonio, Bezzecchi, Miller, Bastianini, Bagnaia, Oliveira.



2. Runde: Martin übernimmt nach mehreren abgewehrten Versuchen Platz 3 von Quartararo. Aleix Espargaró räumt im Kampf um Platz 5 in Kurve 16 Binder ab!



3. Runde: Viñales führt bereits 0,8 sec vor Marini. Weitere 0,4 sec dahinter folgt Martin, der ein «track limits warning» erhält. Bagnaia hinter Bastianini auf Platz 8.



4. Runde: Viñales hält seinen Vorsprung. Dahinter rückt Martin an Marini heran. Quartararo, Bezzecchi, «Diggia», Bastianini, Bagnaia, Oliveira und Miller komplettieren die Top-10.



5. Runde: Martin übernimmt Platz 2 von Marini, Viñales hat aber bereits eine knappe Sekunde Vorsprung.



6. Runde: Bezzecchi ist jetzt der schnellste Mann im Feld und verdrängt Quartararo von Platz 4.



7. Runde: Der Vorsprung von Viñales auf Martin schmilzt auf 0,5 sec. Bagnaia noch immer auf P8, er kommt aber zumindest an seinen Teamkollegen Bastianini heran.



8. Runde: Martin ist bis auf 0,2 sec dran an Viñales – und auch Marini kommt im Schlepptau des Pramac-Ducati-Piloten mit.



9. Runde: Martin geht in Führung und kommt auf Anhieb eine halbe Sekunde weg!



10. Runde: Viñales hat Mühe, verliert Platz 2 an Marini und muss sich nun auch vor Bezzecchi in Acht nehmen.



11. Runde: Marini schiebt sich wieder an Martin heran. Kein Fortschritt dagegen bei Bagnaia, der eine halbe Sekunde hinter Bastianini herfährt.



12. Runde: Bezzecchi versucht im Kampf um Platz 3 gegen Viñales ein Manöver, kann die Linie aber nicht halten. Marini verliert nach einem Schreckmoment in Kurve 13 wieder an Boden, Martin führt dadurch souverän.



Letzte Runde: Bezzecchi übernimmt Platz 3 und sorgt dafür, dass beide VR46-Ducati-Piloten beim Comeback nach den Schlüsselbein-Operationen eine Medaille bekommen. Martin aber ist der Mann des Moments – vierter Sprint-Sieg in Folge und WM-Führung!

Ergebnis MotoGP-Sprint, Mandalika (14.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:49,711 min

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19. Binder, KTM, + 43,090

– Aleix Espargaró, Aprilia, 6 Runden zurück

– Marc Márquez, Honda, erste Runde nicht beendet

WM-Stand nach 29 von 40 Rennen:

1. Martin, 328 Punkte. 2. Bagnaia 321. 3. Bezzecchi 272. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 7. Viñales 145. 8. Marini 144. 9. Miller 126. 10. Quartararo 116. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 57. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 28. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 502 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 273. 3. Aprilia 246. 4. Honda 142. 5. Yamaha 136.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 490 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 416. 3. Ducati Lenovo Team 359. 4. Red Bull KTM Factory Racing 327. 5. Aprilia Racing 316. 6. Monster Energy Yamaha 193. 7. Gresini Racing 165. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.