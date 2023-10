Live-Ticker Buriram: Macht es Martin wieder spannend?

Der MotoGP-Titelkampf geht im viertletzten Grand Prix der Saison in die nächste Runde, das Momentum scheint auf der Seite von Martin zu sein: Das gesamte Renngeschehen ab 9 Uhr (MEZ) im Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.

Von der Pole-Position fixierte Jorge Martin in Buriram am Samstag souverän seinen fünften Sprintsieg in Folge, nach dem Einbruch in der letzten Runde des Australien-GP am vergangenen Wochenende ist der Pramac-Ducati-Star im Hinblick auf das 26-Runden-Rennen in Thailand aber gewarnt.

Sein WM-Rivale Pecco Bagnaia ist dagegen von Startplatz 6 auf Wiedergutmachung aus, denn der siebte Rang im Sprint war nicht nach dem Geschmack des Ducati-Lenovo-Werksfahrers, dessen Vorsprung auf 18 Punkte schmolz.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: