Buriram: Sprintsieg für Martin vor Binder und Marini

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin war über die Sprint-Distanz beim Thailand-GP einmal mehr eine Klasse für sich. WM-Leader Pecco Bagnaia kam über Rang 7 nicht hinaus. Dafür sicherte sich Marc Márquez Platz 4.

Mit seiner vierten Pole-Position aus den jüngsten sechs Grands Prix hatte sich Jorge Martin die beste Ausgangslage gesichert, im 13-Runden-Sprint ließ er auf dem Chang International Circuit einen souveränen Sieg folgen – den fünften in Folge über die kurze Distanz.

Im Kampf um Platz 2 setzte sich Red Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder (von Startplatz 5) gegen Mooney-VR46-Ducati-Pilot Luca Marini durch, der neben Aleix Espargaró die erste Startreihe komplettiert hatte.

WM-Leader Pecco Bagnaia fiel von Startplatz 6 gleich zu Beginn bis auf Rang 9 zurück und büßte am Ende als Siebter neun Punkte auf seinen siegreichen WM-Rivalen Martin ein. Die zwei Ducati-Piloten trennen im Titelkampf nun 18 Punkte.

So lief der Sprint:

Start: Jorge Martin kommt nicht perfekt weg, verteidigt Platz 1 auf der Bremse in die erste Kurve aber erfolgreich gegen Luca Marini. Pecco Bagnaia fällt in der Startphase hinter die Márquez-Brüder auf Platz 8 zurück.



1. Runde: Martin führt vor Marini, Aleix Espargaró, Binder, Marc Márquez, Bezzecchi, Alex Márquez und Zarco, der sich entschlossen an Bagnaia vorbeigeschoben hat.



2. Runde: Martin hängt Marini bereits eine Sekunde ab. Brad Binder übernimmt in Kurve 3 Platz 3 von Aleix Espargaró. Der Aprilia-Pilot verliert kurz darauf auch Rang 4 an Marc Márquez. Sturz von Nakagami in Kurve 12.



3. Runde: Martins Vorsprung wird nur geringfügig kleiner, Binder macht hinter Marini Druck. 4. Aleix Espargaró, 5. Marc Márquez, 6. Bezzecchi. Bagnaia weiterhin nur auf Rang 9 vor Quartararo.



4. Runde: Martin zieht wieder davon. Bezzecchi schnappt sich Platz 5 von Marc Márquez. 1,5 sec dahinter kämpft eine Gruppe um Platz 7 – und Bagnaia profitiert davon, dass Alex Márquez in der letzten Kurve Zarco nach außen schiebt und ist jetzt Siebter.



5. Runde: Martin 1,3 sec vor Marini, der sich weiterhin erfolgreich gegen den dicht dahinter lauernden Binder verteidigt.



6. Runde: Sturz von Augusto Fernández in Kurve 12.



7. Runde: Binder findet nach mehreren Versuchen einen Weg vorbei an Marini. Vom führenden Martin trennen ihn inzwischen aber 1,6 sec.



8. Runde: Der Vorsprung von Martin bleibt konstant, Binder kann auch Marini nicht abschütteln – und Aleix Espargaró ist bis auf 0,3 sec dran an dem Duo. Weitere 0,9 sec dahinter folgen Bezzecchi und Marc Márquez.



9. Runde: Der Vorsprung von Martin kratzt an der Zwei-Sekunden-Marke. Zweitschnellster Fahrer ist jetzt Bagnaia, er hängt als Siebter aber noch 0,8 sec hinter Bezzecchi und Marc Márquez zurück. Di Giannantonio kommt mit einem technischen Problem an di Box.



10. Runde: Márquez setzt sich in Kurve 12 wieder vor Bezzecchi auf Rang 5.



11. Runde: Martin führt 1,5 sec vor Binder, der weiter Marini am Hinterrad hat. Vor Aleix Espargaró hängt eine halbe Sekunde auf das Duo zurück.



12. Runde: Bagnaia schiebt sich bis auf 0,3 sec an Bezzecchi (6.) heran. Viñales (13.) bekommt wegen «track limits»-Vergehen eine Long-Lap-Strafe.



Letzte Runde: Martin gewinnt souverän vor Binder und Marini. Ein Fehler von Aleix Espargaró in Kurve 3 lässt ihn hinter Marc Márquez zurückfallen, der Aprilia-Pilot kontert zwischenzeitlich, am Ende entscheidet aber der Repsol-Honda-Werksfahrer den Kampf um Platz 4 für sich. Bagnaia kommt nicht mehr an Bezzecchi vorbei und muss sich mit Platz 7 begnügen.

Ergebnis MotoGP-Sprint, Buriram (28.10.):

1. Martin, Ducati, 13 Rdn in 19:41,593 min

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT: Di Giannantonio (Kupplung), Augusto Fernández (Sturz)

MotoGP-WM-Stand nach 32 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 369 Punkte. 2. Martin 351. 3. Bezzecchi 297. 4. Binder 233. 4. Aleix Espargaró 190. 6. Zarco 188. 7. Viñales 170. 8. Marini 155. 9. Miller 144. 10. Quartararo 134. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 86. 13. Morbidelli 79. 14. Oliveira 76. 15. Marc Márquez 71. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Bastianini 42. 20. Raúl Fernández 39. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 564 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 305. 3. Aprilia 279. 4. Honda 156. 5. Yamaha 154.

Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 539 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 452. 3. Ducati Lenovo Team 421. 4. Red Bull KTM Factory Racing 377. 5. Aprilia Racing 360. 6. Monster Energy Yamaha 213. 7. Gresini Racing 203. 8. CryptoDATA RNF 119. 9. LCR Honda 110. 10. Repsol Honda 91. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.