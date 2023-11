Live-Ticker Sepang: Bastianini siegt, Vorteil Bagnaia

Pole-Setter Pecco Bagnaia vor Alex Márquez, Jorge Martin, Jack Miller, Brad Binder und Co.

Enea Bastianini feierte in Sepang einen emotionalen ersten Sieg als Ducati-Werksfahrer, auch für seinen Teamkollegen Pecco Bagnaia gab es Grund zur Freude. Das MotoGP-Renngeschehen zum Nachlesen im Live-Ticker.

Die Ducati-Dominanz setzte sich auch beim Malaysia-GP fort: Erstmals in der MotoGP-Ära sicherten sich sechs Vertreter desselben Herstellers die ersten sechs Startplätze. Die Pole-Position fixierte dabei Vorjahressieger und Titelverteidiger Francesco «Pecco» Bagnaia, im 10-Runden-Sprint aber machte Jorge Martin im WM-Fight wieder zwei Punkte gut. Der Sieg am Samstag ging allerdings an den Gresini-Ducati-Piloten Alex Márquez.

Im GP-Rennen über 20 Runden übernahm Enea Bastianini von der ersten Kurve an das Kommando und brachte vor Alex Márquez souverän seinen ersten Saisonsieg ins Ziel, nachdem er in Lenovo-Werksfarben bisher auch verletzungsbedingt keinen einzigen Podestplatz geschafft hatte.

Die WM-Rivalen Bagnaia und Martin lieferten sich in der Anfangsphase ein intensives Duell, der Herausforderer aus dem Prima Pramac Team verlor danach aber überraschend deutlich den Anschluss und fuhr auf einem einsamen vierten Rang ins Ziel. Titelverteidiger Bagnaia baute seinen Vorsprung als Dritter wieder auf 14 Punkte aus.

Das MotoGP-Rennen im Live-Ticker: