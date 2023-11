Sprint Sepang: Alex Márquez 1., Bagnaia unterliegt

Alex Márquez (Gresini Ducati) hat in Sepang/Malaysia sein zweites MotoGP-Sprintrennen gewonnen, Weltmeister Pecco Bagnaia unterlag seinem schärfsten Widersacher Jorge Martin.

Die Ausgangslage vor dem drittletzten MotoGP-Event des Jahres in Malaysia war übersichtlich: Es steht bereits fest, dass ein Ducati-Pilot die Weltmeisterschaft gewinnen wird, vor dem Sepang-Wochenende führte Pecco Bagnaia (Lenovo) 13 Punkte vor Jorge Martin (Pramac) und 79 vor Marco Bezzecchi (Mooney VR46), der nur noch Außenseiterchancen hat – denn es gibt nur noch 111 Punkte zu holen.

Die beste Ausganglage für die Rennen in Sepang hat sich Bagnaia erarbeitet, der in der letzten fliegenden Runde des Qualifyings Martin um 0,058 sec überflügelte und seine 18. Pole-Position in der MotoGP-Klasse eroberte, während der Spanier beim Versuch sich zu verbessern ausrutschte.

In Reihe 1 standen damit Bagnaia, Martin und der wiedererstarkte Enea Bastianini, auch die zweite Reihe bestand mit Alex Márquez, Luca Marini und Bezzecchi ausschließlich aus Ducati-Piloten.

Brad Binder (KTM) qualifizierte sich als Siebter und bildete zusammen mit Fabio Quartararo (Yamaha) und Maverick Vinales (Aprilia) die dritte Startreihe.

Marc Márquez steht in den beiden Rennen nach seinem Sturz im Q1 im 23 Mann starken Startfeld nur auf Grid-Position 20, der zweifache Superbike-Weltmeister Álvaro Bautista, der mit Wildcard dabei ist, auf Platz 22.

Der Sprint über zehn Runden wurde in den ersten fünf von Weltmeister Bagnaia dominiert, dann wurde er innerhalb einer Runde von Alex Márquez und Jorge Martin überrumpelt.

Alex Márquez gewann nach Silverstone 2023 seinen zweiten Sprint, in Sepang hat er auch 2019 das Moto2-Rennen gewonnen. Erstaunlich: Sieben Fahrer in den Top-9 pilotieren eine Ducati, lediglich die beiden KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller auf den Rängen 5 und 6 konnten dazwischenfunken.

Martin verringerte seinen Rückstand in der Gesamtwertung mit dem zweiten Platz auf elf Punkte gegenüber Bagnaia.



So lief das Rennen:



Start: Polesetter Bagnaia gewinnt den Sprint zur ersten Kurve und biegt als Erster vor Bastianini, Alewx Marquez, Martin und den KTM-Werksfahrern Jack Miller und Binder. Marc Marquez verbessert sich auf Platz 13!



2. Runde: Bagnaia führt vor Alex Marquez, Martin, Miller Bastianini, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini und Morbidelli in den Top-10. Marc Marquez ist 13., Bautista mit technischen Problemen Letzter.



3. Runde: Alex Marquez und Martin kämpfen um Platz 2 und wechseln mehrmals die Position, Bagnaia an der Spitze hat sich bereits eine halbe Sekunde abgesetzt. Sturz von Marc Marquez in Kurve 14, der Spanier kann das Rennen aber als Vorletzter wieder aufnehmen.



4. Runde: Bastianini überholt Binder in Kurve 1 hinein und ist Fünfter.



5. Runde: Nach Marc Marquez stürzt auch der zweite Repsol-Honda-Pilot Joan Mir, Bagnaia führt knapp 2/10 sec vor Alex Marquez, Martin, Bastianini, Miller, Binder, Bezzecchi, Zarco, Marini und Maverick Vinales.



6. Runde: Alex Marquez überrumpelt in Kurve 9 hinein Bagnaia und übernimmt die Führung, auch Martin geht am Italiener vorbei! Bastianini ist Vierter vor Binder, Miller, Bezzecchi, Zarco und Marini in den Top-9, die Punkte erhalten.



7. Runde: Der Führende Alex Marquez hat sich bereits 9/10 abgesetzt, Martin als Zweiter liegt eine halbe Sekunde vor Bagnaia. Lenovo-Teamkollege Bastianini klebt Bagnaia am Hinterrad, wagt aber keinen Angriff.



10. Runde: Alex Marquez gewinnt 1,589 sec vor Martin und Bagnaia. Die weiteren Fahrer in den Punkterängen: 4. Bastianini, 5. Binder, 6. Miller, 7. Bezzecchi, 8. Zarco und 9. Marini.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Sepang/MAL (11. November):

1. Alex Márquez, Ducati

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Vinales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 10,067

14. Augusto Fernández, KTM, + 10,643

15.Pol Espargaró, KTM, + 11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, + 11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, + 15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, + 16,015

20. Iker Lecuona, Honda, + 23,484

21. Marc Márquez, Honda, + 24,930

22. Alvaro Bautista, Ducati, + 36,501

23. Joan Mir, Honda, + 40,594

MotoGP-WM-Stand nach 34 von 39 Rennen:

1. Bagnaia, 396 Punkte. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 601 Punkte (Weltmeister). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Team-WM:

1. Prima Pramac Racing, 581 Punkte. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.