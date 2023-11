Offiziell: Fabio Di Giannantonio 2024 bei VR46

Auf die Bestätigung von Luca Marinis Zwei-Jahres-Vertrag mit HRC folgte am Montag auch die letzte noch ausstehende Verlautbarung im Hinblick auf das MotoGP-Feld 2024: VR46 einigte sich mit Fabio Di Giannantonio.

Nach dem Valencia-GP, den Fabio Di Giannantonio als Zweiter beendet hatte, ehe er wegen eines Reifendruck-Vergehens auf Rang 4 zurückversetzt wurde, hatte der 25-jährige Römer mit einem Grinsen angekündigt: «Wenn ihr am Dienstag einen netten Kerl seht, der mit einem neuen Motorrad herumspielt, könnte ich es sein.»

Dass es sich dabei um die VR46-Ducati handeln würde, war längst durchgesickert. Nun ist es auch offiziell: Das künftige Pertamina Enduro VR46 Racing Team stattete «Diggia» mit einem Vertrag für die kommende Saison aus. Erstmals wird die Truppe aus Tavullia nach dem Abgang von Luca Marini ins Repsol-Honda-Werksteam also einen Fahrer einsetzen, der nicht aus der VR46 Riders Academy stammt.

Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci hieß den Katar-Sieger im Rossi-Team willkommen: «Es kam unerwartet und ein bisschen last-minute, aber ich freue mich, dass die Wahl auf ihn gefallen ist. Er hat ein großartiges Saisonfinale gezeigt, er hat sich nicht unterkriegen lassen, als die Dinge nicht in die richtige Richtung gingen, und ich bin sicher, dass er sich hier zu Hause fühlen wird. Aus sportlicher Sicht hat er gezeigt, zu den schnellsten jungen Italiener zu gehören. Er wird jetzt mit Ducati weiterarbeiten und das Ziel ist, dass er nicht nur konkurrenzfähig, sondern auch konstant ist. Es ist ein ehrgeiziges Projekt, das in unserem Team einen Wendepunkt markiert, aber ich bin überzeugt, dass wir alle das Maximum geben werden, um in die gleiche Richtung zu arbeiten.»

«Ich freue mich, Teil eines so starken Teams zu werden», meinte Diggia selbst. «Ich kann viel lernen und kann es kaum abwarten, gemeinsam die Arbeit an diesem Projekt aufzunehmen. Wir können zusammen wirklich schöne Dinge schaffen. In den vergangenen zwei Jahren in der MotoGP bin ich gewachsen und in dieser Mannschaft werde ich sicherlich noch reifen können, um großartige Ergebnisse zu erreichen. Ich bin motiviert und freue mich, die ganze Mannschaft kennenzulernen.»