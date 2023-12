Trackhouse: Amerika zurück auf der MotoGP-Landkarte

Amerika hat seit Nicky Hayden keinen MotoGP-Fahrer mehr gehabt, aber jetzt geht das neue und solide finanzierte Trackhouse-Aprilia-Team mit großen Ambitionen ans Werk.

Mit einen geschickten taktsichen Schachzug weitet Trackhouse Entertainment Group-Besitzer Justin Marks seine Aktivitäten im Motorsport in eine globale Rennserie aus – er steigt in die MotoGP-Weltmeisterschaft ein. Justin Marks bestätigte heute, dass er für 2024 und die zwei Jahre danach ein MotoGP World Championship Team einsetzen wird. Das neu formierte Team wird von der Trackhouse Entertainment Group aus Nashville, Tennessee, gemanagt werden. Aber das Team wird in Noale, Italien, bei Aprilia Racing stationiert sein. Von dort werden auch operativen Einsätze geleitet, in enger Zusammenarbeit mit Motorradhersteller Aprilia und der Piaggio Group. Die offizielle Teampräsentation mit den Fahrern und den Sponsoren wird zu einem späteren Zeitpunkt im neuen Jahr durchgeführt.

«Das ist denkwürdiger Moment für die Trackhouse Entertainment Group», erklärte der 42-jährige Justin Marks. «Es gehört vom ersten Tag unseres Bestehens zum Firmenethos von Trackhouse, eine Vision zu haben und dann mit Enthusiasmus und der nötigen Leidenschaft ans Werk zu gehen, um eine der wertvollsten Motorsport Entertainment-Firmen der Welt zu werden. Unser Einstieg in die MotoGP World Championship ist ein weiterer Schritt bei der Verwirklichung dieser Vision.»

Die seit 1949 bestehende FIM MotoGP World Championship ist die prestigeträchtigste Motorradrennserie der Welt – mit nur elf Teams und 22 Piloten. 2024 werden 22 Grand Prix in 18 Ländern ausgetragen.

Die Trackhouse Entertainment Group besitzt das Trackhouse Racing NASCAR Team mit dem Hauptquartier in Concord, North Carolina. Nach seiner Rennkariere bei den Sportwagen und in der NASCAR gründete Justin Marks im Jahr 2020 Trackhouse Racing; seit 2021 werden die Chevrolets in der NASCAR Cup Serie eingesetzt.

Daniel Suárez gewann 2022 als erster Mexikaner ein NASCAR-Cup-Rennen. Der Neuseeländer und dreifache Supercar Champion Shane van Gisbergen siegte in Chicago bei seinem Cup-Debüt am 2. Juli, und der Amerikaner Ross Chastain schloss die Meisterschaft 2022 nach vier Siegen auf dem zweiten Gesamtrang ab.

Marks brachte auch den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Kimi Raikkönen in die NASCAR. Er trat für Trackhouse Racing 2022 als Teil des PROJECT91-Programms an, das internationale Stars in die NASCAR locken soll.

Abseits der Rennstecken ist Trackhouse Racing zu einer Marke geworden, die als fortschrittlich gilt, Marketing-orientiert auftritt, den Fans neue Ideen für die Darstellung des Sports offenbart und sich den Fans, Medienpartner und Sponsoren gegenüber sehr offen präsentiert. Unterhaltungs-Superstar Pitbull ist ein Teampartner, er hat eine neuartige Teambekleidung entworfen, die digital Präsenz für die Fans erhöht und Live-Entertainment auf den Rennstrecken während der ganzen Saison zur Selbstverständlichkeit gemacht.

«Wir haben das Gefühl, dass die MotoGP perfekt positioniert ist, um uns in den kommenden Jahren ein massives Wachstum zu ermöglichen, und das nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern international», erklärte Marks. «Die MotoGP hat alle Zutaten, die einen Zuwachs der globalen Prominenz gewährleistet. Sie ist mitreißendes On-Track-Produkt, mit angesagten Stars, unvergleichlichen Fans und Partnern, und einer Fans-freundlichen Umgebung, in der sich jeder Zuschauer willkommen fühlt.»

Trackhouse Racing wird das erste US-Team in der MotoGP-Klasse seit dem KR-Team von Kenny Roberts. Und Amerika blickt auf eine lange Liste von erfolgreichen Piloten wie Eddie Lawson, Kenny Roberts, Freddie Spencer, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Kenny Roberts Jr, Freddie Spencer, Randy Mamola, Colin Edwards und dem unvergessenen Nicky Hayden.

Mit der Ankunft von Trackhouse Racing Team ist Amerika zurück auf der höchsten Ebene des Motorradrennsports. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Aprilia-Werksteam gilt es offiziell als werksunterstütztes Team. Trackhouse Racing ist entschlossen, in der MotoGP in Zukunft eine treibende Kraft zu werden.

Zu diesem Zweck werden jetzt alle Kräfte gesammelt – und wenn alles klappt, könnten Miguel Oliveira und Rául Fernández 2023 sogar mit den neuesten Aprilia RS-GP24-Werksmaschinen ausgestattet werden.