Repsol Honda: Termin für die Präsentation steht!

Zum ersten Mal seit 2012 wird das einst so erfolgsverwöhnte Team das Motorrad für die Saison ohne Marc Márquez präsentieren – den erfolgreichsten Piloten seiner 30jährigen Geschichte.

Dienstag, 13. Februar 2024, Madrid. Die Vorstellung der Honda RC213V für die Saison ist ein Pflichttermin für die gesamte MotoGP-Community. Wirklich für die gesamte? Nun, in einem hübschen Haus in einem hübschen Madrider Vorort hat man an diesem Tag vielleicht etwas Besseres zu tun. Die Márquez-Brüder, 2020 noch Teamkollegen im erfolgreichsten Team der MotoGP-Geschichte, sind nun bekanntlich beide weg. Ihr Bike, die Gresini-Ducati, wird exakt ein Monat früher präsentiert.

Die beiden Repsol Hondas werden 2024 bekanntlich Joan Mír und Neuzugang Luca Marini pilotieren und versuchen, an die lange Erfolgsgeschichte des Teams anzuschließen. Die Zusammenarbeit zwischen dem spanischen Mineralöl-Konzern und dem größten Motorrad-Produzenten der Welt geht auf das Jahr 1995 zurück, beginnt in diesem Jahr also seine 30. Saison. In über 400 Rennen hat man 180 Siege, 447 Podiumsplätze, 187 Pole Positions und 195 schnellste Rennrunden eingefahren. Sechs Fahrer (Marc Márquez 6x, Mick Doohan 4x, Valentino Rossi 2x, Alex Crivillé, Nicky Hayden und Casey Stoner) konnten in Blau-Orange-Weiß insgesamt 15 Fahrer-WM-Titel holen.

Joan Mír wird auch 2024 bei seiner Startnummer 36 bleiben. Luca Marini bringt die Nummer 10 von seinem alten Team VR46 mit – eine Zahl, die noch nie ein Fahrer in den Farben von Repsol Honda getragen hat. Nach Max Biaggi, Valentino Rossi und Andrea Dovizioso ist er erst der vierte Italiener in der Geschichte des Teams.

Sponsor Red Bull wird man 2024 nicht mehr auf der Verkleidung finden – allerdings auch keinen anderen Sponsor aus dem Bereich der Energy-Drinks.

MotoGP-Teamvorstellungen 2024

20. Januar: Gresini Racing, Riccione/Italien

22. Januar: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Italien

24. Januar: Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Italien

26. Januar: Trackhouse Racing, Los Angeles/USA

12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing, Digitaler Launch

20. Februar: Repsol Honda, Madrid

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024

01. bis 03. Februar: Shakedown-Test Sepang (für Testfahrer, Rookies sowie Fahrer auf Fabrikaten aus der «concessions»-Gruppe D)

06. bis 08. Februar: Sepang-Test

19. und 20. Februar: Katar-Test