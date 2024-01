MotoGP auf dem Sachsenring: Endspurt im Vorverkauf

Wer noch keine Karten für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2024 besorgt hat, sollte jetzt zugreifen: Die Vorverkaufstarife enden am 31. Januar. Das «Friday for all»-Ticket gibt es schon für 29 Euro.

Jetzt heißt es schnell zugreifen und Geld sparen: Nur noch bis zum 31. Januar werden Tickets für den Deutschland-GP von 5. bis 7. Juli 2024 zu vergünstigen Preisen angeboten. Der Mega-Event auf dem Sachsenring verzeichnete im Vorjahr total 233.196 Besucher an drei Tagen und ist damit eines der größten Sportereignisse in Deutschland.

Die Vorverkaufspreise für die 26. Auflage des Sachsenring-GP in Hohenstein-Ernstthal sind in diesem Jahr noch umfangreicher. Das «Friday for all»-Ticket für 29 Euro ermöglicht Inhabern am Freitag Zugang zum Stehplatzbereich und auf alle verfügbaren Tribünenplätze. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahren haben in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt.

Neu für jene, die auf der Suche nach einem ganz besonderen Erlebnis sind: Mit dem neuen «Specialticket» haben Ticketkäufer einen der besten Ausblicke bei der MotoGP. Mit diesen Zusatzticket haben Fans von Freitag bis Sonntag einzigartigen Zugang zum Boxendach und von dort beste Sicht auf die Strecke und das Gesehen in der Boxengasse.

Wer die MotoGP in exklusiver Atmosphäre genießen will, hat mit dem Premium-Ticket Zugang zum Sachsenring Premium Club inklusive VIP-Service, Catering an beiden Renntagen in der Sachsenring VIP-Hospitality sowie bester Blick auf die Startaufstellung und die Siegerehrung.

Für alle gilt: Das Rahmenprogramm ist mit Konzerten, Fahrerpräsentationen, dem «Red Bull Rennzirkus» oder dem «MotoGP Hero Walk» wie immer bunt und unfangreich.

Karten für den Motorrad Grand Prix Deutschland sind im Online-Ticketshop unter adac.de/motogp, telefonisch über die Hotline 03723/8099111 oder per Mail an info@sachsenring-event.de erhältlich.

Der MotoGP-Kalender 2024

10. März: Losail* Circuit/Katar

24. März: Portimão***/Portugal

07. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

14. April: Circuit of The Americas/USA

28. April: Jerez/Spanien

12. Mai: Le Mans/Frankreich

26. Mai: Catalunya/Spanien

02. Juni: Mugello/Italien

16. Juni: Sokol Circuit**/Kasachstan

30. Juni: Assen/Niederlande

07. Juli: Sachsenring/Deutschland

04. August: Silverstone/GB

18. August: Red Bull Ring/Österreich

01. September: MotorLand Aragón/Spanien

08. September: Misano/Italien

22. September: Buddh International Circuit***/Indien

29. September: Mandalika/Indonesien

06. Oktober: Motegi/Japan

20. Oktober: Phillip Island/Australien

27. Oktober: Buriram/Thailand

03. November: Sepang/Malaysia

17. November: Valencia/Spanien



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Piste noch nicht homologiert, Vertrag nicht fixiert

*** = abhängig von neuem Vertrag