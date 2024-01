Teamvorstellungen: Digitaler Launch von Red Bull KTM

Jack Miller: Der endgültige Look an der 2024er-RC16 wird im Februar gezeigt

Zur Einstimmung auf die neue Saison halten die MotoGP-Mannschaften zu Beginn des Jahres traditionell ihre Teamvorstellungen ab, der Kalender 2024 füllt sich nach und nach.

Nach Rossis Pertamina Enduro VR46 Racing Team, das sich am 24. Januar in Riccione vorstellen wird, bestätigte am Donnerstag auch Red Bull KTM Factory Racing den Termin für ihre Präsentation: Wie in den vergangenen Jahren entschied sich das österreichische Werksteam für einen digitalen Launch, als Datum wurde der 12. Februar und damit der Montag in der Woche nach dem Sepang-Test (6. bis 8. Februar) ausgewählt.

Den Tanz der Teamvorstellungen eröffnet Gresini Racing – im wahrsten Sinne des Wortes, denn als Schauplatz wurde einer der berühmtesten Nachtclubs Italiens ausgewählt: Im Cocoricò von Riccione wird am Samstagabend, 20. Januar ab 18.30 Uhr der 2024er-Look von Ducati-Neuzugang Marc Márquez und seinem Bruder Alex enthüllt. Nadia Padovanis MotoE- und Moto2-Teams stellen sich zuvor schon ab 17.30 Uhr vor.

Der nächste Termin schließt sich direkt an: Ducati Corse lädt wie schon im Vorjahr im noblen Skiort Madonna di Campiglio zum dreitätigen Event «Campioni in Pista», Champions auf der – in diesem Fall schneebedeckten – Piste. Die Vorstellung der roten Werksteams aus der MotoGP- und Superbike-WM ist für den Montag, 22. Januar am Vormittag angesetzt. Zudem präsentiert der Hersteller aus Borgo Panigale bei der Gelegenheit das neue Motocross-Projekt unter der Leitung von Paolo Ciabatti, seit wenigen Wochen General Manager der neu geschaffenen Abteilung «Ducati Corse Off-Road».

Trackhouse Racing, das neu formierte Aprilia-Kundenteam von Ex-NASCAR-Pilot Justin Marks, wird sich am 26. Januar in Los Angeles offiziell präsentieren. Bei einer ersten Vorstellung des Nachfolgers von RNF war in Mailand am 5. Dezember eine RS-GP in den US-amerikanischen Nationalfarben enthüllt worden, als Tribut an die einst von Nicky Hayden verwendeten Testfarben und dem Motorradrennsporterbe der USA generell. Die endgültige Lackierung für die Saison 2024 wird aber erst in gut zwei Wochen zu sehen sein.

MotoGP-Teamvorstellungen 2024

20. Januar: Gresini Racing, Riccione/Italien

22. Januar: Ducati Lenovo, Madonna di Campiglio/Italien

24. Januar: Pertamina Enduro VR46 Racing, Riccione/Italien

26. Januar: Trackhouse Racing, Los Angeles/USA

12. Februar: Red Bull KTM Factory Racing, Digitaler Launch

MotoGP-Tests der Vorsaison 2024

01. bis 03. Februar: Shakedown-Test Sepang (für Testfahrer, Rookies sowie Fahrer auf Fabrikaten aus der «concessions»-Gruppe D)

06. bis 08. Februar: Sepang-Test

19. und 20. Februar: Katar-Test