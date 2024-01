Ducati-Präsentation live aus Madonna di Campiglio

Die Ducati Desmosedici GP24 von MotoGP-Champion Pecco Bagnaia und Enea Bastianini wird am heutigen Montag ab 10.30 Uhr enthüllt. Auch für Superbike- und Motocross-Fans lohnt sich der Klick zum Livestream.

Gresini Racing machte am Samstagabend im Cocoricò von Riccione mit einer spektakulären Bühnenshow den Anfang und enthüllte die Desmosedici GP23 von Alex und Marc Márquez für die Saison 2024.

Der Schauplatz für die nächste Teamvorstellung ist nicht weniger eindrucksvoll – ganz im Gegenteil: Von der Adriaküste ging es weiter in die Berge, genauer gesagt nach Madonna di Campiglio, einem der edelsten Wintersportorte Italiens. Unter dem Motto «Campioni in Pista», Champions auf der – in diesem Fall schneebedeckten – Piste, lädt Ducati Corse am heutigen Montag zur Vorstellung der roten Werksteams aus der MotoGP- und Superbike-WM.

Am Vorabend kündigte Ducati-CEO Claudio Domenicali in lockerer Atmosphäre beim Abendessen mit den geladenen Partnern und Medienvertretern bereits an: «Wir sind tierisch motiviert!» Der Launch mit MotoGP-Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia und Enea Bastianini sowie Superbike-Champion Alvaro Bautista und seinem neuen Teamkollegen und Supersport-Weltmeister Nicolò Bulega beginnt um 10.30 Uhr.

Zudem präsentiert Ducati bei der Gelegenheit das neue Motocross-Projekt unter der Leitung von Paolo Ciabatti, nun General Manager der neu geschaffenen Abteilung «Ducati Corse Off-Road», mit dem neunfachen Weltmeister Tony Cairoli als hochkarätigen Botschafter und Testfahrer. Wie das erste MX-Bike aus Borgo Panigale aussieht, das sich 2024 in der Italienischen Meisterschaft mit Alessandro Lupino erstmals der Konkurrenz stellt, ist bisher eines der am besten gehüteten Geheimnisse der Szene. Am heutigen Montag wird es gelüftet.

Die Ducati-Vorstellung ab 10 Uhr im Stream: