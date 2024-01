Erste Bilder: Marc Márquez in Gresini-Ducati-Farben

Soeben enthüllte Gresini Racing in Riccione die Ducati Desmosedici GP23 von Alex und Marc Márquez für die MotoGP-Saison 2024.

Es ist ein stürmischer Samstagabend in Riccione, genauso stark ist der Andrang der Medienvertreter im Cocoricò: Der berühmte Nachtclub mit der majestätischen Pyramidenform und eine spektakuläre Bühnenshow boten den passenden Rahmen für den mit Spannung erwarteten ersten Tanz der Pre-Season 2024 – die Teamvorstellung von Gresini Racing mit dem prominenten Ducati-Neuzugang Marc Márquez und seinem Bruder und Teamkollegen Alex.

«Das ist die Diskothek, in der ich als 20-Jährige getanzt habe», verriet Team Principal Nadia Padovani bestens gelaunt. Mit Blick auf ihr neues MotoGP-Line-up, den zweifachen Weltmeister Alex und den achtfachen Champion Marc Márquez, unterstrich sie: «Als Mannschaft haben wir schon gewonnen. Wir werden zehn Titel im Team haben – das ist unglaublich, das hätten wir uns nie vorstellen können.»

Beim Design blieben Überraschungen aus, auch einen Titelsponsor gibt es weiter nicht. Die Márquez-Brüder steuern 2024 eine Desmosedici GP23 in der bereits bekannten Gresini-Farbkombination aus dem Ducati-Rot und einem hellen Blauton, der die Luft symbolisieren soll.

«Ich bin wie ein Kind mit neuen Schuhen, so sagen wir es bei uns in Spanien», beschrieb Marc seine Gefühlslage bei seinem ersten offiziellen Auftritt in den Gresini-Farben. Einmal mehr unterstrich er, dass sein Lachen unter dem Helm wiederfinden wolle. «Das ist ein bisschen das Ziel dieser Veränderung und dieser Herausforderung. Ich habe viel gewonnen, aber die vergangenen drei, vier Jahre waren schwierig. Jetzt will ich wieder Spaß haben.»

Mehr Bilder, Stimmen und Einblicke folgen in Kürze auf SPEEDWEEK.com, auch ein Blick auf unseren Instagram-Kanal @speedweek_com lohnt sich.