Episode 3: «There Can Be Only One»

Und weiter geht’s mit Drive to Survive auf zwei Rädern: Die dritte Episode begleitet den emotionalen Weg von Marc Márquez weg von Honda hin zu Ducati. Pflicht für alle Fans in Österreich!

In Episode 3 gibt es ein bestimmendes Thema: Marc Márquez verlässt Honda. Jenen Hersteller, mit Repsol Honda jenes Team, mit dem er Erfolge feiern konnte wie noch keiner vor ihm. Wohin geht er was macht er? Die Silly Season, also jene Zeit der Vertragsverhandlungen und Spekulationen blüht, während sich Pecco Bagnaia anschickt, still und leise in der WM nach vorn zu entkommen. Fabio Quartararo leidet. Sehr. Und gegen Ende dieser Episode ist für alle MM93-Fans Gänsehaut garantiert.

