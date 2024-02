Sepang: Winterpause auch für Quartararo & Co. zu Ende 02.02.2024 - 07:43 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Fabio Quartararo im Wintertest-Modus, siehe Helmdesign © Gold & Goose Alex Rins: Zum zweiten Mal nach dem Valencia-Test auf der M1 © Gold & Goose Joan Mir auf der Honda RC213V © Gold & Goose Luca Marini eröffnete den zweiten Shakedown-Testtag © Gold & Goose Auch für LCR-Castrol-Neuzugang Johann Zarco gelten dank der «concessions»- keine Testbeschränkungen © Gold & Goose Takaaki Nakagami: Am Freitag ebenfalls erstmals in diesem Jahr auf dem MotoGP-Bike Zurück Weiter

Am Freitag gingen beim MotoGP-Shakedown-Test in Sepang erstmals in diesem Kalenderjahr auch die Stammfahrer von Yamaha und Honda auf die Strecke: Erste Bilder von Quartararo, Rins, Mir, Marini, Zarco und Nakagami.