Shakedown-Test Donnerstag: Pedrosa vor Rookie Acosta

Stefan Bradl am Donnerstag in Sepang

Am ersten Shakedown-Testtag in Sepang waren am Donnerstag zumindest die Testfahrer und MotoGP-Neuling Pedro Acosta bereits im Einsatz: Die Zeitenliste.

Der erste Shakedown-Testtag in Sepang ging mit drei RC16 an der Spitze der Zeitenliste zu Ende: Rookie Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) reihte sich dabei nur 0,152 sec hinter der Bestzeit von Red Bull-KTM-Testfahrer Dani Pedrosa auf Platz 2 ein. Pol Espargaró beendete den ersten Arbeitstag in seiner neuen Rolle auf Rang 3 (+ 0,182 sec), gefolgt vom deutschen HRC-Testfahrer Stefan Bradl (+ 0,627 sec).

Die Zeiten sind wie immer bei Testfahrten nicht überzubewerten. Vorrangig geht es in Sepang in dieser Woche darum, die Vorbereitungen im Hinblick auf den ersten offiziellen Test des Kalenderjahres mit allen Piloten von 6. bis 8. Februar zu treffen. So wechselte sich etwa Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori auf fünf RS-GP ab und Ducati-Testfahrer Michele Pirro muss mit seinem im Vergleich zur Konkurrenz geringeren Kontingent an Testreifen haushalten.

Optisch auffällig waren einmal mehr die neuesten Entwicklungen im Bereich Aerodynamik. Bei Aprilia etwa war erstmals eine neu geformte Heckpartie zu sehen, an Bradls RC213V wurden zusätzliche Flügelchen montiert.

Die Stammfahrer von Yamaha und Honda, die dank der neuen «Concessions»-Regelung auch den dreitägigen Shakedown-Test bestreiten dürfen, waren am Donnerstag noch nicht auf der Strecke zu sehen.

Shakedown-Test, Sepang (1. Februar):

1. Pedrosa, KTM, 1:59,233 min

2. Acosta, KTM, + 0,152 sec

3. Pol Espargaró, KTM, + 0,182

4. Bradl, Honda, + 0,627

5. Pirro, Ducati, + 1,633

6. Crutchlow, Yamaha, + 1,780

7. Savadori, Aprilia, + 2,576