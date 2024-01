Enthüllt: Neues VR46-Design für «Bez» und «Diggia»

Das Pertamina Enduro VR46 Racing Team enthüllte in Riccione den neuen Look

Soeben enthüllte Valentino Rossis Pertamina Enduro VR46 Racing den neuen, leuchtenden Look von Marco Bezzecchi und Neuzugang Fabio Di Giannantonio für die MotoGP-Saison 2024.

Das Motto «Fluo Stream» ist beim VR46 Racing Team 2024 Programm: Im neuen Design aus der Feder von Aldo Drudi läuft das leuchtende Fluo-Gelb an den Ducati Desmosedici GP23-Maschinen des Rennstalls aus Tavullia in schlichtes Weiß über.

«Welche Farbe könnte denn die Farbe des VR46-Teams sein? Es gibt da ja eine Tradition: Gelb ist eine Farbe, die die gesamte Karriere von Vale begleitet hat. Es ist eine nervöse, actiongeladene Farbe, eine Racing-Farbe. Es ist mit Sicherheit keine Farbe für ein Zahnarztstudio», erklärte der langjährige Helm-Designer von Valentino Rossi dazu. Um die Hauptsponsoren in ihren entsprechenden Farben prominent platzieren zu können, sie es fast eine obligatorische Entscheidung gewesen, den Hintergrund zu neutralisieren und nur die Farbe zu nutzen, ganz ohne Grafik, erläuterte Drudi zudem.

Der neue Titelsponsor für die kommenden drei Saisons, der indonesische Mineralölkonzern Pertamina, steuert das rote Logo bei. Valentino Rossi betonte mit Blick auf die neue Partnerschaft, wie wichtig Indonesien für die MotoGP sei. «Die Leidenschaft ist unglaublich. Wenn man dort ist, sieht man auf den Straßen all die Mopeds, immer Vollgas, wie in Italien in den 1980er-Jahren», schmunzelte der neunfache Weltmeister.

Marco Bezzecchi, der dem Rossi-Team im Vorjahr die ersten drei MotoGP-Siege bescherte, beschrieb den neuen Look folgendermaßen: «Das Motorrad ist leuchtend, wunderschön und sehr besonders, weil es sich sehr stark von den anderen unterscheidet. Und hoffentlich ist es schnell!»

Sein neuer Teamkollege Fabio Di Giannantonio stimmte ihm zu: «Das Bike sieht unglaublich schön aus. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, war meine erste Reaktion: ‚Mamma mia, Jungs, was für ein Motorrad!‘ Wie Bez schon gesagt hat, hoffentlich ist es auch schnell. Da bin ich mir aber ziemlich sicher, denn es ist ein schönes Biest.»

Teamdirektor Alessio «Uccio» Salucci, Valentino Rossis langjährige rechte Hand, erzählte bei der Teamvorstellung: «Nachdem Vale – leider – aufgehört hatte, war es nicht einfach, unseren Namen weiterhin in die Welt hinauszutragen. Ich glaube, mit den zwei Projekten, der Academy und dem Team, gelingt es uns, vor allem dank unserer Fahrer. Das ist sehr wichtig. Wenn uns die Leute noch immer ansprechen und sagen: ‚Mensch, es war nicht einfach, auf diesem Level weiterzumachen!‘ Dann ist das schön und macht mich stolz. Wir versuchen immer unser Bestes. Nach der fantastischen Saison 2023 wird es nicht einfach, wir haben großartige Ergebnisse erreicht. 2024 wird ein hartes Jahr, weil der Level immer höher liegt. Wir sind aber dabei, wir haben versucht, noch ein paar Details zu verbessern und hoffen, dass es uns gelungen ist.»

Auf die Zielsetzung angesprochen meinte Teammanager Pablo Nieto: «Das Ziel ist immer, sich zu verbessern. Wenn man sich unsere letztjährige Saison anschaut, dann war die natürlich fantastisch. Ich glaube, dass wir versuchen müssen, unsere Fehler zu verbessern, und vor allem müssen wir es genießen. Es wird ein hartes Jahr, denn viele Fahrer sind sehr, sehr schnell. Wir müssen versuchen, konkurrenzfähig zu sein und zu den Hauptdarstellern zu zählen.»