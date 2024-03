Katar-GP: Verrückte Zahlen

Am Wochenende geht’s los: In Doha startet die 75. Motorrad-WM der Geschichte. Wie haben 10 erstaunliche Zahlen und 11 Fakten zum Staunen, Wundern und Wissen über den GP von Katar.

0,000

Das war der Zeitabstand auf der Ziellinie im 125-ccm-Rennen des Jahres 2004 in Katar. Jorge Lorenzo und Andrea Dovizioso überquerten die Ziellinie absolut zugleich. Weil Lorenzo die schnellste Rennrunde gedreht hatte, erklärte man ihn zum Sieger.

1

KTM ging 2017 in Katar in die erste volle MotoGP-Saison. Zu feiern gab es bei der Premiere allerdings nichts: Pol Espargaró hatte als beste KTM auf Platz 16 33,601 Sekunden Rückstand auf Sieger Vinãles (Yamaha), Kollege Bradley Smith folgte im Windschatten.

5

In den letzten 5 Jahren gab es 5 unterschiedliche Sieger: Dovizioso, Vinãles, Quartararo, Bastianini und di Giannantonio. Folgt 2024 der sechste Sieger im sechsten Jahr?

8,928

Das Rennen um WM-Punkte in Doha 2021 war das knappste der Geschichte: Sieger Fabio Quartararo und Miguel Oliveira auf Platz 15 trennten weniger als 9 Sekunden!

10

Die erfolgreichste Marke in Katar heißt mit 10 Siegen Yamaha. Vier gehen auf das Konto von Valentino Rossi, drei auf jenes von Jorge Lorenzo, Maverick Viñales hat zwei Mal gewonnen, den letzten Sieg steuerte Fabio Quartararo bei. Die anderen Sieger heißen Ducati (7) und Honda (3 mal gewonnen).

10

Beinahe das halbe Feld (10 von 22) stand in Doha bereits auf dem MotoGP-Podest: Marc Márquez, Bagania, Vinãles, Zarco, Bastianini, Quartararo, Martín, Binder, Marini und di Giannantonio durften in der Wüste allesamt schon jubeln.

16

So viele Fahrer haben in der MotoGP vor dem Katar-GP bereits ein Rennen gewonnen. Das sind um drei mehr als in der letzten Saison. Noch keinen Sieg haben neben Rookie Acosta nur Luca Marini, Alex Márquez, Raúl und Augusto Fernández sowie Taka Nakagami.

19

Unwahrscheinlich, aber sollte Pedro Acosta gleich seinen ersten GP am Sonntag gewinnen, wäre er mit 19 Jahren und 290 Tagen der jüngste MotoGP-Sieger aller Zeiten. Den Rekord hält derzeit Marc Márquez mit 20 Jahren und 63 Tagen. Sollte es Pedro aufs Podest schaffen, wäre er der drittjüngste Fahrer hinter Randy Mamola (19 Jahre und 261 Tage) und Eduardo Salatino 819 Jahre und 274 Tage).

46

Ausnahmsweise hat diese Zahl nichts mit Valentino Rossi zu tun. Seit 46 Rennen hat Ducati zumindest einen Fahrer aufs MotoGP-Podium gebracht. Katar wäre das 47. durchgehende Podium für Porgo Panigale.

777

So viele WM-Punkte werden dieses Wochenende in Katar vergeben: 525 beim GP am Sonntag und 252 im Sprint am Samstag.

868

Das ist die Zahl der Tage seit Marc Márquez‘ letztem Sieg in Imola 2021, sollte er am Sonntag in Katar gewinnen. Zum Vergleich: Zwischen Valencia 2019 (seinem letzten Sieg vor der schweren Armverletzung) und dem Sieg am Sachsenring 2021 dauerte die Durststrecke nur 581 Tage.