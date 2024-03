MotoGP-Auftakt live: Katar-GP 2024 im TV und Stream

Alle nützlichen Informationen, Links und Übertragungszeiten rund um das erste MotoGP-Rennwochenende des Jahres im Überblick. Für Fans in Deutschland gibt es trotz Pay-TV-Schranke zumindest für Doha gute Nachrichten.

Das Warten hat ein Ende, am Wochenende beginnt im Flutlicht von Lusail eine neue MotoGP-Saison. Für Fans in Mitteleuropa gehen die Ampeln für den ersten Tissot-Sprint des Jahres am Samstag um 17 Uhr aus, das erste Hauptrennen der Königsklasse folgt am Sonntag um 18 Uhr (zum kompletten Zeitplan).

Für TV-Zuschauer auf dem österreichischen Sendegebiet bleibt dabei alles wie gehabt: ServusTV überträgt am Samstag die Qualifyings sowie den Sprint der MotoGP-Klasse live im FreeTV, am Sonntag folgen die drei GP-Rennen – flankiert von Vorberichten, Analysen und Interviews.

Dazu gibt es auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On zusätzlich zum ServusTV-Programm in Deutsch die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings, das Warm-up und die Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen.

In der Schweiz zeigt wieder SRF ausgewählte Rennen im Fernsehen (das Programm variiert je nach Wochenende), vom WM-Auftakt in Katar werden der MotoGP-Sprint am Samstag auf SRF info sowie das Moto3-Rennnen mit dem Schweizer Rookie Noah Dettwiler am Sonntag auf SRF zwei ausgestrahlt.

Sky Deutschland: WM-Auftakt auch im kostenlosen Livestream

In Deutschland verschwindet die MotoGP-WM 2024 hinter der Bezahlschranke, am ersten Renntag des Jahres macht Sky Sport allerdings eine Ausnahme und bietet am Sonntag einen kostenlosen Livestream auf dem YouTube-Kanal des Senders, skysport.de und in der Sky Sport App.

Im weiteren Verlauf der Saison sind sämtliche Übertragungen der Motorrad-WM bei Sky Sport für Kunden mit einem Sport-Paket ab 20 Euro pro Monat empfangbar (nach dem ersten Jahr steigen die Kosten auf 28 Euro monatlich). Mit WOW können Fans das Sport-Programm von Sky online erleben. Der Streaming-Service kann entweder im Jahresabo oder alternativ monatlich kündbar abgeschlossen werden (für 24,99 bzw. 29,99 Euro pro Monat).

Sky überträgt (in der Regel auf Sky Sport Mix) bis auf das Warm-up alle Sessions der MotoGP, Moto2 und Moto3 von Freitag an live. Die Trainings am Freitag und am Samstagmorgen werden mit englischem Originalkommentar ausgestrahlt, danach fungieren Eddie Mielke oder Lukas Gajewski als Kommentatoren (alle weiteren Infos zu den Experten und den Übertragungen finden sich hier).

Als Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com für monatlich 29,99 Euro verfügbar. Das Abo für die gesamte Saison kostet 139,99 Euro, für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten. Dafür sind alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen und ein umfangreiches Archiv, das bis 1992 zurückreicht.

TV-Programm Katar-GP 2024: