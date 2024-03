Helm und Leder: Die beliebtesten Marken 2024

Nicht nur sicher, sondern auch stylish und individuell: Welcher MotoGP-Pilot fährt welchen Helm und welche Leder-Kombi? Das ist die Übersicht der Ausrüster aller MotoGP-Fahrer 2024, von den Favoriten bis zu den Exoten.

Ikonische Helden-Designs sind seit jeher eine Trademark im Motorrad-Geschäft. Agostinis Tricolore mit Gold, Barry Sheenes Donald Duck, die zeitlosen Klassiker von Schwantz, Doohan und Roberts, dann natürlich die frühen Sonne-und-Mond-Designs von Valentino Rossi oder die Ameise von Marc Márquez: Replicas der MotoGP-Stars verkaufen sich unter uns Alltagsfahrern immer (zumindest sind wir in aller Regel bereit, für das Design unserer Favoriten den einen oder anderen Aufpreis zu bezahlen).

Ja, das Auge fährt mit, und ähnliches gilt für Lederkombis. Was die Stars fahren, muss ja gut sein – und ist es auch. Kein Pilot der Welt, der es in die MotoGP geschafft hat, würde in einem Knochensack rumfahren, wie frühe Renn-Leder spöttisch genannt wurden, und würde er noch so gut dafür bezahlt.

Ausschlaggebend für die Wahl des Herstellers ist oftmals der Service vor Ort. Alpinestars zum Beispiel hat eine eigene Mini-Schneiderei vor Ort, in der kleinere Sturz-Schäden behoben werden. Nur Kombis nach großen Stürzen, bei denen multiple Lederteile beschädigt wurden, werden in die Zentrale nach Italien zur Generalsanierung gebracht. Grundregel: Die Fahrer verbrauchen während der Saison mehr Lederkombis als Helme. Marc Márquez etwa kommt während einer Saison mit fünf Shoei X-SPR Pro aus, während er auch in sturz-armen Saisonen deutlich mehr der maßgeschneiderten Alpinestars-Kombis verschleißt.

Viele Fahrer sind sehr loyal, was ihre Ausrüstung betrifft. Eine Ausnahme ist Aleix Espargaró, der aktuell mit Helmen von Kabuto unterwegs ist, aber auch schon auf KYT und Shark vertraut hat. Neo-Helmhersteller Alpinestars sieht es gerne, wenn Fahrer nun auch die hauseigenen Helme tragen (daher der Wechsel Pedro Acostas von MT, Jorge Martín von Shark oder Jack Miller von AGV). A propos: Wer einen AGV-Helm trägt, steckt in einem Dainese-Leder, immerhin wurde die Helm-Firma 2007 von der Leder-Schneiderei übernommen. Besonders eng ist diese Verflechtung mit der VR46-Academy von Valentino Rossi, einst ebenso mit Dainese/AGV unterwegs. Der Altmeister hat seinen Bekleidungsgeschmack (bzw. seine Connections) 1:1 an die Absolventen weitergegeben.

Und hier ist die Liste aller Ausrüster der Saison 2024, fein säuberlich geordnet nach Häufigkeit und getrennt in Leder und Helm.

Lederkombi

Alpinestars (11)

Francesco Bagnaia

Maverick Viñales

Fabio Quartararo

Enea Bastianini

Raul Fernández

Pedro Acosta

Alex Rins

Jack Miller

Alex Márquez

Jorge Martín

Marc Márquez

Dainese (5)

Luca Marini

Franco Morbidelli

Joan Mir

Fabio di Giannantonio

Marco Bezzecchi

Ixon (4)

Taka Nakagami

Brad Binder

Aleix Espargaró

Miguel Oliveira

Rev’It (1)

Augusto Fernandez

Furygan (1)

Johann Zarco

Helm

AGV (4)

Luca Marini

Joan Mir

Franky Morbidelli

Marco Bezzecchi

Shark (3)

Zarco

Oliveira

Raul Fernandez

Alpinestars (3)

Jack Miller

Jorge Martín

Pedro Acosta

Shoei (3)

Marc Márquez

Alex Márquez

Fabio di Giannantonio

Arai (2)

Maverick Viñales

Taka Nakagami

HJC (2)

Fabio Quartararo

Brad Binder

KYT (2)

Augusto Fernández

Enea Bastianini

Scorpion (1)

Alex Rins

Kabuto (1)

Aleix Espargaró

Suomy (1)

Pecco Bagnaia