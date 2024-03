Live-Ticker: Martín gewinnt Katar-Sprint!

Platz 2 für Brad Binder (KTM) vor Aleix Espargaró (Aprilia). Marc Márquez bei seinem Ducati-Debüt auf P5, Rookie Pedro Acosta (GASGAS) auf P8 in den WM-Punkten.

Endlich hatte das Rätselraten ein Ende: Ist Ducati wirklich die Macht, die es zu schlagen gilt? Legt Sprint-Spezialist Jorge Martín im Titelkampf gleich vor, oder zeigt Weltmeister Pecco Bagnaia, wer Herr in der Wüste ist? Wie schlägt sich Marc Márquez beim Ducati-Debüt? Was machen die KTM-Jungs, und wie sehr überrascht Rookie Pedro Acosta? Hier in unserem Live-Ticker gibt es den ersten Sprint des Jahres zum Nachlesen.

[Live Ticker ID: 65ec473b3cb4f2f09bc349bf]