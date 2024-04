Live-Ticker MotoGP: Das grandiose Spektakel in Jerez

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com den «Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Espana». Erfahren Sie, wie es für Marc Marquez, Jorge Martin, Pedro Acosta und die anderen im MotoGP-Rennen in Jerez läuft.

Weil Enea Bastianini, Austin-Doppelsieger Maverick Vinales, Weltmeister Pecco Bagnaia sowie Brad Binder allesamt im Sprintrennen in Jerez am Samstag stürzten, konnte Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) den Vorsprung in der Gesamtwertung mit seinem dritten Saisonsieg, dem zweiten in einem Sprint, auf 29 Punkte gegenüber dem neuen Zweiten Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) ausbauen.

Marc Marquez war im Sprint in Führung liegend gestürzt, konnte aber weiterfahren und wurde als Sechster gewertet. Der 31-Jährige hat sich in Jerez – passend zu seiner Startnummer – die 93. Pole-Position seiner GP-Karriere gesichert und bildet im «Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Espana» zusammen mit den Ducati-Kollegen Marco Bezzecchi und Jorge Martin die erste Startreihe.



In der zweiten Reihe stehen Brad Binder, Fabio Di Giannantonio und Alex Marquez, aus Reihe 3 kommen Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli und Enea Bastianini.

