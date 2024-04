Jerez-Sprint ein Crash-Festival: Martin 1. vor Acosta

Die Fanmassen in Jerez de la Frontera erlebten ein kurzes, aber denkwürdiges MotoGP-Rennen. Den Samstags-Sprint gewann WM-Leader Martin vor Acosta und Fabio Quartararo, nur 16 Fahrer kamen ins Ziel.

Bedingt durch die nassen Qualifikationen am Samstagmorgen präsentierte sich die Startaufstellung als spannende Mixtur aus etablierten Stars und überraschenden Gästen. Erstmals in der Saison 2024 und damit auch auf einer Ducati hatte sich Spaniens Superheld Marc Márquez den ersten Startplatz erkämpft. Neben dem MotoGP-Großmeister Ducati Nummer 2 mit VR46-Ass Marco Bezzecchi. Mit Startplatz 3 ebenfalls in sehr guter Ausgangslage, der WM-Führende Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin.

Neben Brad Binder auf der KTM RC16 lauerten Fabio «Diggia» Di Giannantonio und Alex Marquez. Die weiteren großen spanischen Sympathieträger mussten den Sprint vom Mittelfeld aus in Angriff nehmen: Acosta P10, Vinales 11, Aleix Espargaro 12, Pedrosa 16.

Auf der mittlerweile wieder komplett abgetrockneten Rennbahn zündete ein nervöses Feld in Richtung Kurve 1. Am explosivsten war dabei KTM-Star Binder, der sein Bike in Führung liegend in die erste Ecke drücken konnte. Dahinter drückten Marc Márquez und Jorge Martin. Bereits kurz nach dem Start ging Aleix Espargaro auf der Aprilia heftig zu Boden.

An der Spitze machte Jorge Martin Druck. Der Pramac-Fahrer schnappte sich die Führung. Dahinter ging es so eng zur Sache, dass Martin schnell einen kleinen Vorsprung absichern konnte.

In Runde 4 die Ducati-Katastrophe, als Bagnaia und Marco Bezzecchi beim Kampf um Platz 4 kollidieren. Ein gestürzter Weltmeister musste frustriert zur Box zurücklaufen.



Nach vier Runden führte Martin bereits über eine Sekunde vor den Márquez-Brüdern und Brad Binder. Dahinter folgten mit Abstand Bastianini, Acosta und Vinales. Während Aprilia-Wildcard Savadori stürzte, verkürzte die #93 den Abstand auf den Führenden deutlich. Nach der ersten tumultartigen Phase lag HRC-Testpilot Stefan Bradl auf Position 19.

Gut ins Rennen kam Wildcard-Ass Dani Pedrosa. Der Spanier lag mit Kontakt nach vorne an zehnter Stelle. Exakt zur Rennhalbzeit schnappte sich der Pole-Position-Gewinner Marc Marquez den Führenden Jorge Martin. Vor einer jubelnden MM93-Gemeinde führte der Nationalheld.

Vier Runden vor Schluss wurde der Sprint komplett auf den Kopf gestellt. In einer selten gesehenen Sturzorgie verabschiedeten sich zunächst gleichzeitig in Kurve 5 Brad Binder, Enea Bastianini und Alex Márquez. Sekunden später flog Marc Márquez von seiner Desmosedici.

Nach dem Sturzchaos, ausgelöst durch letzte minimal feuchte Stellen auf der Piste, führt Jorge Martin vor Pedro Acosta und Fabio Quartararo. Dahinter Dani Pedrosa. Das verrückteste Rennen seit langem forderte weitere Sturzopfer mit drei Honda-Abwürfen. Neben Marini und Zarco musste auch Stefan Bradl zu Boden.

Es siegte Pramac-Star Jorge Martin vor GASGAS-Rookie Pedro Acosta und einem verdutzten Fabio Quartararo, der mit der Yamaha von Startplatz 23 losgefahren war.

Dani Pedrosa und Franco Morbidelli komplettieren die Top-5. Marc Marquez wurde trotz seines Sturzes Siebter.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Jerez (27. April):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 12 Runden in 19:52,682 min

2. Pedro Acosta (E), KTM, +2,970 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +7,052

4. Dani Pedrosa (E), KTM, +7,102

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +8,481

6. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,882

7. Marc Márquez (E), Ducati, +18,131

8. Augusto Fernández (E), KTM, +18,278

9. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,418

10. Joan Mir (E), Honda, +18,553

11. Takaaki Nakagami (J), Honda, +21,136

12. Johann Zarco (F), Honda, +21,948

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +23,478

14. Jack Miller (AUS), KTM, +37,901

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1:02,288 min

16. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1:22,979

– Luca Marini (I), Honda, 1 Runde zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 1 Runde zurück

– Maverick Viñales (E), Aprilia, 3 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Brad Binder (ZA), KTM, 4 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 7 von 42 Rennen:

1. Martin, 92 Punkte. 2. Acosta 63. 3. Bastianini 59. 4. Vinales 56. 5. Bagnaia 50. 6. Binder 49. 7. Marc Márquez 39. 8. Aleix Espargaró 39. 9. Quartararo 26. 10. Di Giannantonio 25. 11. Miller 22. 12. Bezzecchi 20. 13. Alex Márquez 14. 14. Oliveira 14. 15. Raul Fernández 11. 16. Augusto Fernández 9. 17. Mir 7. 18. Pedrosa 6. 19. Morbidelli 5. 20. Zarco 5. 21. Rins 3. 22. Nakagami 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 108 Punkte. 2. KTM 85. 3. Aprilia 76. 4. Yamaha 26. Honda 8.

Team-WM:

1. Lenovo Ducati Team, 109 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 97. 3. Aprilia Racing 95. 4. Red Bull GASGAS Tech3 72. 5. Red Bull KTM Factory Racing 71. 6. Gresini Racing 53. 7. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 45. 8. Monster Energy Yamaha 29. 9. Trackhouse Racing 25. 10. Repsol Honda Team 7. 11. LCR Honda 7.