Live-Ticker MotoGP Mugello: Martin sinnt auf Revanche

Ab 13.30 Uhr tickert SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom «Gran Premio d’Italia Brembo» in Mugello. Erfahren Sie, wie es den MotoGP-Stars Martin, Bagnaia, Marquez, Acosta, Espargaro & Co über die 23 Runden läuft.

Im Sprintrennen am Samstagnachmittag ließ Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) die Tifosi in Mugello jubeln und setzte sich bei seinem Sieg gegen Marc Marquez (Gresini Ducati) und Zauberlehrling Pedro Acosta (Red Bull GASGAS) durch, während WM-Leader und Polesetter Jorge Martin (Pramac Ducati) auf Platz 3 liegend stürzte.



Die Aufstellung für den Grand Prix am Sonntag ab 14 Uhr über 23 Runden sieht wie folgt aus: Aus der ersten Startreihe kommen Martin, Maverick Vinales (Aprilia) und Marc Marquez, Reihe 2 bilden Enea Bastianini, Bagnaia und Morbidelli (alle Ducati). In Reihe 3 stehen Acosta, Alex Marquez (Ducati) und Aleix Espargaro (Aprilia).



Wie das Rennen in Mugello läuft, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.