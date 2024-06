Mugello-Sprint: Bagnaia siegt, Martin mit Crash

Auch der siebte MotoGP-Sprint der Saison war voller Action. Vor den Tifosi feierte Pecco Bagnaia den Sieg vor Marc Márquez und Pedro Acosta. WM-Spitzenreiter Jorge Martin ging zu Boden.

Mit einer auf den Punkt gebrachten Qualifying-Runde war Jorge Martin auf den ersten Startplatz geflogen. Auch wenn Martin den letzten Sprint vor einer Woche in Catalunya nicht auf dem Podium beendet hatte, ging der «Martinator» als Favorit in den Mugello-Sprint über elf Runden. Aleix Espargaro, der beste Sprinter in Montmelo, musste den Sprint von Platz an 9 angehen. Teamkollege Vinales, der in Barcelona nichts zu melden hatte, konnte dagegen mit freier Fahrt aus Reihe 1 starten.

Zwischen den Martin und Vinales – Weltmeister Bagnaia. Der Italiener, der den GP am Sonntag, nach seiner Strafe vom Freitag, dann aus der zweiten Reihe starten muss, hatte die begehrte Pole nur um 43 Tausendstel an Martin verloren.

Um 15 Uhr flog das Feld mit den beiden Wildcards Pol Espargaro (KTM) und Lorenzo Savadori (Aprilia) bei Traumwetter die legendäre Startgerade herunter.

Aus Kurve eins tauchten mit Bagnaia und Bastianini die beiden Werks-Ducati in Führung auf. Knapp dahinter Pole-Setter Jorge Martin. Sensationell von der Linie gekommen war auch Brad Binder. Die KTM lag direkt hinter Jorge Martin auf Platz 4 als die Meute aus der ersten Runde zurückkehrte.

In Runde 2 der erste Crash: Fabio Quartararo und Miguel flogen nach einer Kollision zusammen spekatkulär von der Piste. Nur kurze Zeit später laute Schreie in Reihen der Italiener. Denn Jorge Martin war im Kampf um Platz 2 mit Bastianini in Kurve 1 zusammengeraten. «La Bestia» überstand die leichte Berührung nicht und die #23 rutschte ins Aus.

Unbeeindruckt von allen Zweikämpfen legte Francesco Bagnaia die schnellsten Runden in Mugello hin. Zur Rennmitte hatte sich «Pecco» eine Führung von über einer Sekunde herausgefahren. Doch in dem Moment, als sich Marc Márquez seinen Landsmann Martin für den zweiten Platz geschnappt hatte, schmolz der Vorsprung wieder langsam ab.

Hinter dem Trio hatte sich derweil ein erneut entschlossener Acosta bis auf Platz vier geschoben, vor Franky Morbidelli und Brad Binder.

Vier Runden vor Schluss passierte das Drama des Sprints. Ohne direkten Druck von hinten stürzte Pramac-Star Jorge auf dem dritten Platz übers Vorderrad aus dem Event.

An der Spitze ließ Marc Márquez nicht locker. In der vorletzten Runden hatte sich die #93 bis auf 0,7 Sekunden herangekämpft. Doch dem sechsfachen MotoGP-Champion ging die Zeit aus. Pecco Bagnaia überfuhr die Ziellinie als Sieger.

Pedro Acosta feiert seine Vertragsverlängerung mit dem nächsten Podium und Brad Binder schafft als Sechster ein gelungenes Comeback. Endgültig zurück bei den schnellsten Piloten ist auch Morbidelli, der die Zielflagge vor seinen Fans als Vierter sah. Fabio Di Giannantonio konnte sich von Startplatz 14 bis auf Platz 7 verbessern.

Den letzten WM-Punkt im Sprint von Mugello holte Aleix Espargaro. Sein Bruder, KTM-Wildcard Pol, schlug sich mit Platz 14 sehr achtbar. Das beste Motorrad aus Japan: Yamaha-Pilot Alex Rins auf Position 13. Johann Zarco (15.) gewann das interne Honda-Wettrennen.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min.

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec.

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

Out

Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück



WM-Stand nach 13 von 42 Rennen:

1. Martin, 155 Punkte. 2. Bagnaia 128. 3. Marc Marquez 123. 4. Bastianini 94. 5. Vinales 92 6. Acosta 90. 7. Binder 79. 8. Aleix Espargaro 77. 9. Di Giannantonio 65. 10. Alex Marquez 44. 11. Bezzecchi 42. 12. Quartararo 32. 13. Oliveira 29. 14. Raul Fernandez 28. 15. Miller 27. 16. Morbidelli 21. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 216 Punkte. 2. Aprilia 130. 3. KTM 129. 4. Yamaha 35. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 222 Punkte. 2. Prima Pramac Racing, 176. 3. Aprilia Racing, 169. 4. Gresini Racing MotoGP, 167. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team, 107. 6. Red Bull KTM Factory Racing, 106. 7. Red Bull GASGAS Tech3, 103. 8. Trackhouse Racing, 57. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP, 39. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 17.