MotoGP Sachsenring: Drama für Martin, Marquez-Podium

Ab 13.30 Uhr tickerte SPEEDWEEK.com die Ereignisse vom Deutschland-GP auf dem Sachsenring. Lesen Sie, wie es den MotoGP-Stars Jorge Martin, Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Pedro Acosta & Co erging.

Im Sprintrennen am Samstagnachmittag ließ der WM-Führende Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) auf dem Sachsenring nichts anbrennen, ging nach zwei Runden in Führung und gab diese nicht mehr ab. Miguel Oliveira eroberte als Zweiter den ersten Podestplatz für das Team Trackhouse Aprilia in der MotoGP-WM, Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) komplettierte das Podium. Marc Marquez (Gresini Ducati), nach seinen zwei Stürzen am Freitag schmerzgeplagt, betrieb als Sechster Schadensbegrenzung.

Aus der ersten Startreihe kamen im Grand Prix am Sonntag über 30 Runden, Start war um 14 Uhr, Martin, Oliveira und Raul Fernandez, Reihe 2 bildeten Bagnaia, Alex Marquez und Franco Morbidelli. In Reihe 3 standen Maverick Vinales, Fabio Di Giannantonio sowie Enea Bastianini. Superstar Marc Marquez fuhr von Grid-Position 13 los, Wildcard-Fahrer Stefan Bradl von 21.



Wie das Rennen auf dem Sachsenring lief, lesen Sie im detaillierten Live-Ticker von SPEEDWEEK.com.