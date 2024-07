Sachsenring-Sprint: Martin erteilt Bagnaia Lehrstunde

Die schnellsten Sprinter am Sachsenring: Jorge Martin, Miguel Oliveira und Weltmeister Bagnaia

Sprintkönig. Jorge Martin gewinnt am Samstag in Sachsen

Die Fans am Sachsenring erlebten einen bestens aufgelegten WM-Spitzenreiter. Jorge Martin vermasselte den Start und war danach nicht zu stoppen. Miguel Oliveira jubelt für Trackhouse Racing erstmals auf dem Podium.

Bereits vor dem MotoGP-Sprint Nummer 9 der Saison hatten die Besucher am Sachsenring ein standesgemäßes Spektakel erlebt, inklusive etlicher Abflüge. Allein im Zeittraining am Freitagnachmittag waren 10 Stars von ihren Prototypen geflogen.

Glücklicherweise blieben alle Fahrer, auch jene, die in der schnellen Waldmann-Kurve zu Boden gegangen waren, zumindest so weit unverletzt, dass am Samstag zum Start des Sachsenring-Sprints ein geschlossenes Feld Aufstellung nahm.

Erstmals seit Bestehen des Teams hatte die Trackhouse-Mannschaft ihre Piloten Miguel Oliveira und Raul Fernandez in die erste Startreihe gebracht. Eine weitere Pole-Position hatte sich der König der Sprinter, Jorge Martin gesichert.

Ausschließlich mit Ducati besetzt präsentierte sich die zweite Reihe mit Weltmeister Bagnaia, Alex Márquez und Franky Morbidelli. Maverick Vinales, der den Freitag in Sachsen dominiert hatte, aber im Quali einen wilden Abflug produzierte, brauste von Platz 7 in den Sprint über 15 Runden. Marc Márquez, körperlich angeschlagen, zeigte sich wenig glücklich über Startplatz 13. Stefan Bradl, der im Q1 Marc Márquez von einer schnellen Runde abhielt und für die Unachtsamkeit eine Grid-Strafe aufgebrummt bekam (die aber nur für GP am Sonntag wirksam ist;. Anm. d. Red.), konnte sein Sprint-Erlebnis von Platz 21 beginnen.

Einen Traumstart schaffte der Weltmeister. Pecco Bagnaia beschleunigte die komplette erste Reihe aus. Erst dahinter fädelten sich Oliveira, Martin und Fernandez durch die erste Kurve. Absolut auf Attacke gebürstet zeigte sich der WM-Leader. Am Ende der ersten Runde schnappte sich der «Martinator» erst Oliveira und eine Runde später den Weltmeister. Oliveira zog sofort nach, überholte die #1 und machte sich auf die Verfolgung von Jorge Martin.

Sehr gut in den Lauf kam auch die nächste Werks-Ducati unter Enea Bastianini. Von seinem siebten Startplatz aus lag «La Bestia» In Runde 3 bereits an vierter Stelle. Dahinter die erste Lücke. In Gruppe 2 versuchte ein stürmischer Marc Márquez noch weiter nach vorne zu kommen.

Während sich am Ende des Feldes Stefan Bradl mit Yamaha-Ersatzpilot Remy Gardner und den beiden Honda-Kollegen Mir und Nakagami beschäftigte, setzte sich das Quartett an der Spitze weiter ab. Zu Morbidelli auf Position fünf hatte die Spitze 2,5 Sekunden gelegt.

Publikumsliebling Pedro Acosta fuhr ein solides Rennen, kam aber nach etlichen Zweikämpfen mit Raul Fernandez und Marco Bezzecchi zunächst nicht über Platz 10 hinaus.

Noch davor Brad Binder, der sich als Achter diesmal ein Schulterklopfen für die beste KTM im Feld abholen durfte.

Drei Runden vor Schluss gelang es Pramac-Pilot leicht abzusetzten. Mit einer Sekunde Vorsprung ging Martin als Führender in die Schlussrunde. Damit konnte sich der Spanier erfolgreich aus allen Streitigkeiten heraushalten. Der «Martinator» siegt am Sachsenring vor dem überraschenden Zweiten Miguel Oliveira. Für das amerikanische Trackhouse-Aprilia-Team ist es die Premieren.Podiumsfeier. Dritter wird Weltmeister Pecco Bagnaia.

Platz vier und fünf gehen an Enea Bastianini und Franco Morbidelli.



In einem sehenswerten Schlussmatch setzt sich Marc Márquez auf der Ziellinie um 0,003 gegen Maverick Vinales durch. Hinter Brad Binder holte der jüngere Márquez als Neunter den letzten Sprint-Punkt.

Pedro Acosta, musste sich nach einem langen Ausflug durchs Kiesbett mit dem letzten Platz zufriedengeben. Stefan Bradl besiegt auf der Strecke Werksfahrer Joan Mir und wird tapferer 19.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprintrennen (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 17 von 42 Rennen:

1. Martin, 212 Punkte. 2. Bagnaia 197. 3. Marc Marquez 146. 4. Bastianini 142. 5. Vinales 121. 6. Acosta 101. 7. Binder 101. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 63. 11. Bezzecchi 45. 12. Morbidelli 44. 13. Oliveira 41. 14. Raul Fernandez 40. 15. Quartararo 39. 16. Miller 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 290 Punkte. 2. Aprilia 165. 3. KTM 156. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 339 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 256. 3. Gresini Racing MotoGP 209. 4. Aprilia Racing 203. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 133. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 81. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.