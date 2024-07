Pecco Bagnaia (Ducati): Test auf der neuen Panigale

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia probierte im Rahmen der Vorbereitungen auf die World Ducati Week in Misano das neue Panigale-Superbike, Troy Bayliss mimte den Fahrlehrer für Tony Cairoli.

Auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli liefen in den vergangenen Tagen die Vorbereitungen für die World Ducati Week (WDW), die am 26. Juli mit Zehntausenden Fans begann. Unzählige aktuelle und ehemalige Ducati-Stars werden beim jährlichen Treffen der Roten die Tifosi an diesem Wochenende auf den Tribünen zum Jubeln bringen.

Auch für MotoGP-Weltmeister Francesco «Pecco» Bagnaia gibt es weiter kaum eine Verschnaufpause. Wenige Tage nach seiner prunkvollen Hochzeit mit Domizia in der gemeinsamen Wahlheimat Pesaro war der Ducati-Held bereits wieder an der Rennstrecke, nachdem er unter der Woche den Wettstreit «Misanino» vor Lehrmeister Valentino Rossi für sich entschieden konnte.

Am Donnerstagnachmittag stieg Pecco auf das neue Panigale-V4-Superbike, das von Ducatisti weltweit mit Spannung erwartet und am Abend des 25. Juli vorgestellt wurde. Bagnaia durfte sich gleich doppelt freuen, nutzt er doch bei privaten Trainingssessions mit der VR46-Academy auf der Rennstrecke seit Jahren die aktuellen Panigale-Versionen.

Auch die beiden Ducati-Superbike-Legenden Troy Bayliss und Carl Fogarty – sie haben zusammen sieben WM-Titel für das Werk in Bologna erobert – sind dieser Tage an der Adria. Bayliss mimte am Donnerstag den Fahrlehrer für Motocross-Ikone Antonio «Tony» Cairoli, der erstmals auf einem Ducati-Straßenbike eine Rennstrecke erkundete. Für Cairoli war es kein völliges Neuland: Der neunfache Champion durfte bereits vor einigen Jahren bei seinem damaligen Arbeitgeber KTM eine RC16 auf dem Red Bull Ring fahren.