MotoGP in Silverstone: Deutsche Fans sind außen vor 01.08.2024 - 07:24 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Nächster Halt der MotoGP ist Silverstone

Die MotoGP zelebriert am Wochenende in Silverstone ihr 75. Jubiläum – Fans der Prototypen-Serie in Deutschland bekommen davon nichts mit. Zeitverschiebung und ein geänderter Zeitplan müssen außerdem beachtet werden.