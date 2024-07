Silverstone-GP: MotoGP-Spektakel im Klassik-Look

In weniger als 48 Stunden ist bekannt, in welchen einmaligen Designs die elf MotoGP-Teams das 75-Jahre-Jubiläum bestreiten werden. Höhepunkt ist eine Vintage-Präsentation in der Boxengasse von Silverstone.

In Kürze ist es so weit – mit dem zehnten MotoGP-Wochenende 2024 wird die Halbzeitglocke zur 75. Saison der Motorrad-Straßenweltmeisterschaft geläutet. Veranstalter, Aktive und Fans des großen MotoGP-Zirkus werden das erste August-Wochenende als Reminiszenz an 75 unvergessliche Jahre faszinierenden Rennsports zelebrieren.

So steht der englische Grand Prix in Silverstone offiziell unter dem Motto «Vintage Style – modern spectacle» – frei übersetzt mit `moderne Rennaction im klassischen Look`. Nach der Bekanntgabe des besonderen Formats, welches anlässlich des Stichtags zum ersten Straßen-Weltmeisterschafts-Event überhaupt und dazu auf britischem Boden ausgerufen wurde, blüht die Fantasie der MotoGP-Community seit Wochen in den buntesten Retro-Farben und Designs.

Bis dato hielten alle MotoGP-Teams den drängelnden Medienanfragen nach exklusivem Vorab-Bildmaterial ihrer einzigartigen Silverstone-Outfits stand. Außer einem Teaser-Video auf der offiziellen MotoGP-Webseite gab es im Vorfeld des Jubiläumsevents keine Veröffentlichungen.

75 Jahre MotoGP - «Vintage Style – modern spectacle»



Der offizielle Zeitplan des Silverstone-GP verrät, dass der Donnerstag (1. August) ganz im Sinne der MotoGP-Geschichte steht. Höhepunkt des Auftakts wird eine offizielle Präsentation des MotoGP-Promoter Dorna Sports. Ab 14 Uhr Ortszeit werden die Jubiläums-Designs aller MotoGP-Teams enthüllt und in der Boxengasse präsentiert. Die 75-Jahre-MotoGP-Feierlichkeit wird live über die MotoGP.com Plattform ausgestrahlt.

Fans vor Ort dürfen sich neben dem klassischen Look der modernen Rennhelden auch mit originaler Klassik-MotoGP-Hardware auseinandersetzen. Alle Besucher haben freien Zutritt zu einer Ruhmeshalle mit 30 legendären GP-Rennen aus allen Epochen der MotoGP-Geschichte. Die einzigartige Kollektion wurde mithilfe mehrerer bedeutender Museen, Hersteller, Teams und privater Sammler möglich.

Um die Veranstaltung maximal stilecht zu begehen, wird großer Wert auf Details gelegt. Bekannt ist: Während MotoGP-Reifenausrüster Michelin spezielle Vintage-Caps für die Siegerehrung bereitstellen wird, rückt das BMW Safety-Car im Vintage-Design aus.

Eine interessante Frage: Wie weit haben es die Grafiker in den Marketingabteilungen der Teams getrieben? Wird es womöglich zu Verwechselungen mit den nach einem halben Jahr gelernten Dekoren und Stylings kommen?

Auszuschließen ist dagegen, dass sich die 23 MotoGP-Stars mit Halbschalenhelm in den britischen GP 2024 stürzen werden.