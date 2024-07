Ducati-CEO Domenicali zu Marc Márquez vs. Bulega

Die Motorrad-Welt diskutiert den Zwischenfall beim Race of Champions in Misano: Wohl nach einer Berührung mit Márquez landete Bulega im Kies – und musste während der Siegerehrung untersuchen lassen.

Es ging nur um die Ehre und Spaß am Fahren – doch das Race of Champions im Rahmen der World Ducati Week in Misano hat eine Kontroverse hervorgebracht: Kurz vor Schluss crashte Nicolò Bulega an Platz 3 liegend – mutmaßlich nach einer Berührung mit Marc Márquez, der so schließlich aufs Podium fuhr.

Marc Márquez selbst hatte nach dem Rennen angegeben, nicht sicher zu wissen, ob sich die Piloten tatsächlich berührt hatten. Und er hatte gesagt, er wolle mit Bulega aufs Podium gehen. Die Reaktionen im Netz waren kontrovers ausgefallen.

Claudio Domenicali, CEO der Ducati Motor Holding sagte zu dem Vorfall: «Wir hätten auch Nicolò gerne auf dem Podium gesehen, aber er wurde nach dem Sturz zu Recht für medizinische Untersuchungen zurückgehalten.»

Zum Event sagt Domenicali: «Ich persönlich hatte viel Spaß während des Rennens. Die rote Menge der World Ducati Week auf den Tribünen der Rennstrecke von Misano zu sehen, war ein großartiges Gefühl. Herzlichen Glückwunsch an Pecco, der der Welt einmal mehr sein unglaubliches Talent bewiesen hat, indem er ein Weltklasse-Rennen gewonnen hat, und herzlichen Glückwunsch auch an Andrea und Marc.»

Bei dem Rennen waren alle Piloten auf einer identischen Panigale V4 unterwegs. Domenicali: «Das Lenovo Race of Champions und diese WDW2024 waren der perfekte Rahmen, um den Wert der neuen Panigale V4 zu demonstrieren. Die Leistungssteigerung im Vergleich zum Rennen 2022 macht uns stolz auf die Arbeit, die an diesem Motorrad geleistet wurde.»

Sieger Pecco Bagnaia freut sich: «Zunächst einmal möchte ich sagen, dass es fantastisch war, so viele Menschen auf den Tribünen zu sehen. Ich konnte sogar die Menschen jubeln hören, obwohl ich während des Rennens den Helm aufhatte. Das war wirklich unglaublich. Das Rennen war großartig, ich habe es sehr genossen.»