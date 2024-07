Aleix Espargaro will mit einem Sieg zurückkommen

An die Rennstrecke von Silverstone hat Aprilia-Pilot Aleix Espargaro beste Erinnerungen. Die in Assen erlittene Handverletzung ist ausgeheilt – geht es nach dem MotoGP-Veteranen steht einem Sieg in England nichts im Weg.

Die Sommerpause war für den spanischen All-Star Aleix Espargaro länger als geplant. Trotz Anwesenheit bei allen Veranstaltungen, musste der Aprilia-Werksfahrer die letzten drei Rennen verletzungsbedingt auslassen. Sowohl den Sonntags-GP der Dutch TT in Assen als auch Sprint und GP beim direkt folgenden Sachsenring-Spektakel war nach der beim Sprint in Niederlanden erlittenen Fraktur in der rechten Hand tabu.

In der Weltmeisterschaft kam die #41 glimpflich davon. Trotz vier Null-Punkte-Ergebnissen in Serie fiel der Katalane nur einen Platz, hinter Fabio Di Giannantonio auf Position 9 zurück. Auch mit Sicht auf die Konstrukteurs-WM konnte die Zwangspause gut verdaut werden. Teamkollege Vinales punktete in allen Läufen und auch die beiden Trackhouse-Racer zeigten gute Leistungen auf der RS-GP. Der zweite Platz in der WM der Hersteller ist damit weiterhin in Aprilia-Hand.

Zum großen Jubiläums-Event auf der Insel reist Espargaro, der seine Aprilia-Heimat für 2025 in Richtung Honda-Testabteilung verlassen wird, wieder in guter Verfassung. Aprilia tritt damit wieder in Bestbesetzung auf einer Piste an, die für die Mannschaft aus Noale eine besondere Bedeutung hat.

Aleix Espargaro: «Es ist eine Strecke, die ich wirklich mag, nicht nur wegen des letztjährigen Sieges, sondern auch, weil es einer der historischsten Momente war, seit ich bei Aprilia bin, mit unserem ersten Podium 2021.»

Entsprechend ehrgeizig formuliert der wieder komplett genesene Rennrad-Maniacden Plan für das anstehende Wochenende: «Silverstone liegt der RS-GP sehr gut, und mir auch, das Ziel ist es, das Ergebnis von 2023 zu wiederholen. Letztes Jahr waren die Aprilias immer an der Spitze. Wir hoffen, dieses Jahr wieder gut abzuschneiden; das Team in Noale hat in der Sommerpause daran gearbeitet, das Motorrad zu verbessern.»

In Silverstone wird es für das Aprilia-Projekt nach langer Ankündigung zu einer Premiere kommen. Final ist man in der Lage alle vier Piloten mit der gleichen Basis der RS-GP des Jahrgangs 2024 auf die Strecke zu schicken. Während Miguel Oliveira bereits die gesamte Saison technisch formell gleichgestellt, darf Trackhouse-Kollege Raul Fernandez das aktuelle Bike in England erstmals im Renneinsatz pilotieren.

WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 8. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.